Vali Yardımcısı ve Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten’in ihaleden vazgeçildiğine yönelik açıklaması, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında sevinçle karşılandı. MUÇEP tarafından Palamutbükü sahilinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yüzlerce kişi bir araya geldi. MUÇEP Datça üyesi mimar Faruk Şahin, kıyı kullanımına esas olan ve kıyı şeridinden 100 metre içerideki alanların, kamu kurumları dışında tahsis, satış ya da kira konusu olamayacağını söyledi. Şahin, şöyle konuştu: “Bu ihalede yer belli değil. Sadece ‘Kurubük’ ibaresi yer alıyor. Harita, koordinat yok. Sadece 6 metrekare büfe açıklaması var. Bu büfenin nereye yapılacağı bile belli değil. Oraya kaç şezlong kurulacağından ve nelerin yapılacağına kadar birtakım özel konuların ise ihaleyi kazanan kişilerle sözleşme sırasında görüşülerek belirleneceği belirtiliyor ki, böyle bir ihale olmaz. Dolayısıyla, yaptıkları her şey yanlıştır.”



BODRUM ÖRNEĞİ

Gelecek yıllarda benzer kiralama taleplerinin gelebileceğine dikkat çeken Şahin, “Bugün olduğu gibi hepsine karşı çıkarsak, 1980’lerin Bodrum’u gibi kalan bir Datça’mız olabilir. Aksi halde; Bodrum nasıl ki 30-40 yıl içinde halkın sahilleri kullanamadığı, her yere izinle ve icazetle girilebilir bir hale geldiyse, Datça da önümüzdeki 10 yıl içinde böyle bir duruma gelir” dedi. Toplantıya katılanlar daha sonra Kurubük Koyu’na giderek burada el ele verip ‘sevgi zinciri’ oluşturdu. ‘Kıyılar halkındır kiralanamaz’ sloganı atan vatandaşlar, sadece Kurubük Koyu’nun değil diğer tüm kıyı ve koyların da halkın elinden alınmaması için güç birliği yapacaklarını belirterek dağıldı.