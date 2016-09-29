Sevgi Dolu Kalpler

Kalbimizde yaşadığımız karmaşık duyguların aksine, kalp sistemli olarak çalışan bir mekanizmadır.



Bir kalp, yılda 42 milyon kez atar ve uç uca bağlandığında dünyanın çevresini 2,5 kez turlayacak kadar uzun atardamarlar, kılcal damarlar ve damarlardan oluşan bir ağ ile hiç durmadan kan pompalar.



Kalbimizde yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Bebekler kalp rahatsızlığıyla doğabilir. Hastalık kasları etkileyebilir ve tahrip edebilir. Sigara, kötü beslenme ve stres gibi yaşam tarzına ilişkin tercihler atardamarların tıkanmasına neden olabilir. Kalp kapakçıkları yaş ilerledikçe sertleşir ve bu da kalbin etkinliğini yitirmesine ya da tamamen durmasına yol açabilir.



Öyle ki, her yıl 17,5 milyondan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan kalp damar rahatsızlıkları, tüm dünyada 1 numaralı ölüm sebebidir.



Kalp Sağlığı Kişiselleşiyor.

Sağlık yolculuğu, hastanenin dört duvarı arasından çıkıyor.

Hastaneler, klinikler ve muayenehanelerde gerçekleştirilen teknolojik inovasyonlar, dünyadaki 7,4 milyar kalbin tedavi maliyetlerinin azaltılması ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için geliştirilen çözümün yalnızca bir parçasıdır.

Çünkü sağlıklı yaşam, günlük hayatta akıllı tercihler yapmakla başlar. Giyilebilir teknolojik ürünlerden akıllı terazilere, mutfak gereçlerine kadar uzanan ürünler insanların sağlıklı yaşam tarzlarını korumalarına yardımcı olmaktadır.

Kalp Hastalıkları için Risk Faktörleri

Tütün

Tütündeki kimyasallar kalbin ve damarların işlevlerine zarar vererek,

damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini arttırır.

Beslenme

Sağlıksız gıdaların içerdiği kolesterol, damarlarda birikerek kalbe giden kan akışını yavaşlatabilir ve kalp krizine neden olabilir.

Hareketsizlik

Ne kadar az hareket edilirse, kalbi zorlayan yüksek tansiyon riski de o kadar yüksek olur. Egzersiz aynı zamanda yağın damarlarda birikmesini önleyen “iyi” kolesterol düzeyini arttırması açısından da önemlidir.

Kaynak: National Heart, Lung and Blood Institute, American Heart Association, Johns Hopkins University

Sağlık ve Akıllı Teknolojilerin Kullanımı Yaygınlaşıyor.

Sağlık sektöründeki gelişmeler, kalbin tedavi edilme ve korunma yöntemlerinin yeniden incelenmesini beraberinde getirmektedir. Teknolojileri entegre ederek, verileri destekleyerek verimlilik sağlamayı amaçlayan yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır.

Sağlık hizmetleri tedarikçileri açısından bu değişiklikler, bilgi ve risklerin paylaşıldığı, maliyet etkinliği sağlayan, klinik ve operasyonel çözümlerin geliştirildiği yeni ortaklıklar kurulmasını gerektirmektedir. Müşteriler için de bu yeni ortam, sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri dönemden hastalığı önlemeye çalıştıkları döneme, teşhisten tedaviye ve sonrasında evde bakıma kadar sağlık yolculuklarının tüm aşamalarını kapsamaktadır.

Philips, Sağlık Sektöründe Hayatı İyileştirecek Yeni Çözümler Geliştiriyor.

Philips olarak sizlerin yaşam kalitesini arttırmanın yeni ve daha iyi yollarını bulmak için çalışıyoruz. Teknolojideki 125 yıllık uzmanlığımız ve insan odaklı bakış açımızla, sağlığınız için farklı çözümler sunuyoruz.

Bizim için sağlıkta inovasyon demek, sizlerin sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak, sürecin sürekli takibi demektir.

İşte biz bu yüzden, sizi sağlığın tam da kalbine yerleştiriyoruz.

Daha iyi ve yeni buluşlarla sağlık hizmetlerini sürekli geliştirmek bizim en büyük hedefimiz.

Çünkü bize göre,

hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır.



Bu içerik T Brand Studio tarafından üretilmiş ve NYTimes.com’da yayınlanmıştır.

http://paidpost.nytimes.com/philips/make-life-better/loving-hearts.html