Sevgi Dolu DokunuÅŸlar

BebeÄŸiniz iÃ§in beslenmek kadar Ã¶nemli olan ÅŸeylerden birinin ona dokunmanÄ±z olduÄŸunu biliyor muydunuz? Teni sizin teninize temas ettiÄŸinde hissettiÄŸi sevgi ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluk bebeÄŸinizin saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸimi iÃ§in gereklidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sizin sevgi dolu dokunuÅŸlarÄ±nÄ±z bebeÄŸinizde hormonel ve fizyolojik deÄŸiÅŸimleri tetikleyerek duygusal, sosyal ve zihinsel geliÅŸimine yardÄ±mcÄ± olur.



Kelimelerin henÃ¼z anlam kazanmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde kÃ¼Ã§Ã¼k bir dokunuÅŸ bebeÄŸinize her ÅŸeyi anlatÄ±r. Prima Premium Care adlÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§in yaratÄ±lmÄ±ÅŸ sitesindeÂ kendi annelerin, Ã§ocuklarÄ±yla aralarÄ±ndaki o sevgi dolu ve hassas dokunma anlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶nderebileceÄŸi bir yarÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Siz de Ã§ocuÄŸunuzla olan resimlerinizi gÃ¶nderin ve Ã¶dÃ¼l kazanma ÅŸansÄ± kazanÄ±n.

BebeÄŸinizin cildinin her zaman yumuÅŸak ve saÄŸlÄ±klÄ± kalmasÄ± iÃ§in Prima ÅŸimdiye kadar ki en iyi Prima olarak nitelendirdiÄŸi Prima Premium Care Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ piyasaya sÃ¼rdÃ¼. Prima Premium Care, anne elinden sonra en yumuÅŸak dokunuÅŸtur. ÃœstÃ¼n Absorbaway tabakalarÄ± sayesinde Prima Premium Care ile bebeÄŸinizin cildi hem yumuÅŸacÄ±k hem de saÄŸlÄ±klÄ± olur.Â



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