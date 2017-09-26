Sevenlerine böyle seslendiler

Daha önceki projelerinde de sosyal medya hesaplarını oyuncularına devreden Kanal D, hesapları bu kez İsimsizler kadrosundan Uğur Güneş, Bülent Alkış, Çağkan Çulha, Mert Öcal ve Hande Soral’a emanet etti.

Dün akşam (25 Eylül Pazartesi) yayınlanan yeni bölümü ile aynı anda sosyal medya hesaplarını yönetmeye başlayan İsimsizler ekibi, hem diziyi izledi hem de sosyal medyada hayranları ile buluştu.

İsimsizler, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de !