Seven Ne Yapmaz 9. bölüm fragmanında Nazlı ve Ozan ayrı yollara düşüyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Nikah faciasının üzerinden altı ay geçmiştir. Nazlı ve Ozan'ın yolları ayrılmıştır. Paraları, pulları, evleri, barkları ve en sonunda da umutları elinden alınan aşıklarımız, kendilerine yeni bir hayat kurma çabası içindedirler. Nazlı ve Arzu, yoksul bir mahallede kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadırlar. Arzu, babasının engellemesiyle bir türlü iş bulamamakta, Nazlı ise hem bir eczanede çalışmakta, hem de kendi yaptığı doğal kremleri satmak için uğraşmaktadır. Fakir ama mutludurlar. Ozan ise taksicilik yapmaktadır. Bir yandan da zengin bir hayattan hızla en dibe düşen Aliye'nin bunalımlarıyla ve Zeynep ile uğraşmaktadır. Ozan'ın tek mutluluğu, her gün gizlene saklana da olsa Nazlı'yı görebilmektir. Hem fakir, hem de mutsuzdurlar.

Bir gün Nazlı, çalıştığı eczanede; tonla alerjisi olan ve bu yüzden, hayatında çıplak ayakla toprağa bile basamamış zengin ve yakışıklı Serdar ile tanışır. Nazlı'nın doğallığı ve neşesi Serdar'a çok iyi gelir. Ozan ise, taksisine binen Ebru'yu, peşindeki bir adamdan kurtarır. Havalı, zengin bir kız olan Ebru, tam bir şıpsevdidir ve kahramanı olarak gördüğü Ozan'a görür görmez âşık olur. Kader, Nazlı ve Ozan'ı aylar sonra tekrar karşılaştıracaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ozan DNA testi sonuçları sayesinde Gizem ile Nazlı'nın aynı kişi olduğunu öğrenmiştir. Nazlı ile yüzleşmek için bir plan yapar ve kardeşi Zeynep'in yardımıyla Gizem'in baş başa kalabilecekleri mekana gelmesini sağlar. Burada yüzleşirler. Artık gerçekler ortaya çıkmıştır. Hayli romantik başlayan buluşmaları sıkı bir kavgayla sonlanır. İkisi de çok kötü olmuş, adeta yıkılmışlardır. Ozan ortadan kaybolur. Oyunu ortaya çıkan Nazlı ise köye dönmeye karar verir. Fatma Ana ve oğullarına haber verir, köye dönüyorlardır. Aşkları her geçen gün büyüyen Mehmet ile Arzu, Nazlı'nın gitmesine engel olmak ve Ozan'ı bulmak için harekete geçerler. Nazlı'nın gideceğini duyan Recep de yaptığı albüm anlaşmasını umursamadan köye dönmeye kalkar. Yadigar, Recep'i vazgeçirmek için uğraşır ama başaramaz. Sonunda Ozan'a ulaşan Mehmet, Nazlı'nın köye dönmek üzere olduğunu söyler ve sorar; engel olmayacak, gururunu bir kenara bırakıp aşkına sahip çıkmayacak mıdır? Ozan ile Nazlı'yı aşklarına sahip çıkmak için zorlu bir sınav bekliyordur. Acaba birbirlerini affedebilecekler midir?