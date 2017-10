Seven Ne Yapmaz 8. bölüm fragmanında Ozan her şeyi öğreniyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Ozan, Nazlı ile yüzleşmek için bir plan yapar ve kardeşi Zeynep'in yardımıyla Gizem'in baş başa kalabilecekleri mekana gelmesini sağlar. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ozan DNA testi sonuçları sayesinde Gizem ile Nazlı'nın aynı kişi olduğunu öğrenmiştir. Nazlı ile yüzleşmek için bir plan yapar ve kardeşi Zeynep'in yardımıyla Gizem'in baş başa kalabilecekleri mekana gelmesini sağlar. Burada yüzleşirler. Artık gerçekler ortaya çıkmıştır. Hayli romantik başlayan buluşmaları sıkı bir kavgayla sonlanır. İkisi de çok kötü olmuş, adeta yıkılmışlardır. Ozan ortadan kaybolur. Oyunu ortaya çıkan Nazlı ise köye dönmeye karar verir. Fatma Ana ve oğullarına haber verir, köye dönüyorlardır. Aşkları her geçen gün büyüyen Mehmet ile Arzu, Nazlı'nın gitmesine engel olmak ve Ozan'ı bulmak için harekete geçerler. Nazlı'nın gideceğini duyan Recep de yaptığı albüm anlaşmasını umursamadan köye dönmeye kalkar. Yadigar, Recep'i vazgeçirmek için uğraşır ama başaramaz. Sonunda Ozan'a ulaşan Mehmet, Nazlı'nın köye dönmek üzere olduğunu söyler ve sorar; engel olmayacak, gururunu bir kenara bırakıp aşkına sahip çıkmayacak mıdır? Ozan ile Nazlı'yı aşklarına sahip çıkmak için zorlu bir sınav bekliyordur. Acaba birbirlerini affedebilecekler midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ozan, Gizem'in dedesinin fotoğrafını bir diş macunu ilanında görünce şok olur, demek ailem diye tanıştırdığı kişiler sahtedir. Belki de her şey, Gizem bile sahtedir. Gizem ve Arzu bunu şiddetle reddederler ama ortada bir şeyler döndüğü kesindir. Yoksa hep şüphelendiği gibi Gizem aslında Nazlı mıdır? Mehmet ile Serkan'a durumu anlatır. Bunca dolap çeviren Gizem ve Arzu'nun itiraf edecek hali yoktur. Yapmaları gereken şey kanıt bulmaktır. Arzu ile Nazlı da kara kara Ozan'ın gerçeği anlamaması için ne yapacaklarını düşünüyorlardır. Ozan, son zamanlarda olanlardan dolayı kafasının karışık olduğunu söyleyerek Gizem ve Arzu'yu yemeğe davet eder. Yemekte Mehmet onları oyalar, gözünün önünden ayırmazken, Nurcan Abla'nın evine gidecek ve Nazlı orda mı bakacaktır. Gizem ile Arzu buluşacakları restorana gelip Mehmet'i tek başına görünce durumu anlarlar. Ne yapıp edip Gizem'in bir süreliğine ortadan kaybolmasını ve Nazlı olarak Ozan'ın karşısına çıkmasını sağlamaları gerekiyordur. Bu sırada Yadigar da kendi oyununu devreye sokmuş ve Recep'e Nazlı'nın bu akşam parka geleceğine söz vermiştir. Ortalık yine fena karışmıştır...