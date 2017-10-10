Seven Ne Yapmaz 6. bölüm fragmanında Nazlı bir kez daha aldatılıyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yer alacak. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Tam Ozan'a oynadıkları oyunu açıklayacakken, Ozan'ın yatağının altında tefecilere verdikleri içi para dolu çantayı bulan Nazlı, Zeynep'in kaçırılması olayını Ozan'ın para için yaptığı bir oyun olduğunu zanneder. Ozan kendisini bir kez daha aldatmıştır. Her şeyin yoluna girdiğini düşünen Ozan ise Nazlı'nın karşısına çıktığında beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Üstelik Recep de Nazlı'nın yanındadır. Nazlı Ozan'ı kovar. Recep'ten de köye dönmesini ister ama Recep gitmeyeceğini söyler, konuştukları bu parkta o gelinceye kadar bekleyecektir. Ozan köşkte ve şirkette Gizem'i bulamayınca endişelenir, ulaşmaya çalışır ama başaramaz. Bunun üzerine Arzu'yu arar. Nazlı telefonu alıp Ozan'a ağzına geleni söylemek isteyince, Arzu Ozan'ı oyalamak için Gizem'in dedesinin hastalandığını, yurt dışından gelen ailesi ile birlikte hastanede olduğu yalanını atar. Durumu Ozan'dan öğrenen Aliye, soluğu şirkette alır. Gizem Hanım'ın ailesini ziyaret etmek istiyordur. Gizem, dedem zaten iyileşti diye savuşturmaya çalıştığında, bu kez eve yemeğe gelmeleri için ısrar eder. Ozan'ın durumdan şüphelenmemesi için daveti kabul etmek zorunda kalırlar, ama ortada yemeğe götürebilecekleri bir aile yoktur. Akıllarına bir fikir gelir, oyunculardan oluşan sahte aile kuracaklardır. Cast ajansının yolunu tutarlar. Aliye, Fatma ve oğullarını yemeğe kalmamaları için evden defetmeye çalışırken, Sema'nın da yemekten haberi olmuştur. Davetli olmadığı yemeğe gitmekte kararlıdır. Yemek sırasında gelişen olaylar ve sahte ailenin Aliye'nin sakladığı parayı çalmasıyla her şey bir anda fena halde karışır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ozan, tam Nazlı'ya onu ne kadar sevdiğini söyleyip, kendisini affetmesini isteyecekken annesinden aldığı 'kardeşin tefeciler tarafından kaçırıldı' haberiyle hızla Nazlı'nın yanından ayrılmak zorunda kalır. Ozan'ın kendisini bir kez daha bırakıp gittiğini zanneden Nazlı'nın kalbi yine fena halde kırılmıştır. Ozan ile Mehmet, Aliye'nin yanına giderler ve Zeynep'i kaçıran tefeciler arar. Tefeciler tam 1 milyon dolar istiyorlardır. Aliye, yardım almak için aile dostları emekli polis Tarık amcayı çağırır. Tarık, Zeynep'in zarar görmemesi için parayı vermekten başka çareleri olmadığını söyler. Ozan'ın ne yapıp edip bir an önce parayı bulması gerekiyordur. Parayı bulmak için Gizem'i arar ama Gizem telefonlarına cevap vermiyordur. Diğer alternatif ise Sema'dır. Ama ondan parayı alırsa, Ozan bundan böyle Sema'nın kulu kölesi olmak zorunda kalacağını çok iyi biliyordur. Tüm bunlar olurken Sema, hırsız olduğunu düşündüğü Recep'i tutuklatmakta kararlıdır. Köşke gelen Gizem ile Arzu olanları öğrenirler. Zeynep'in kaçırılması ve Recep'in gözaltına alınması ortama bomba gibi düşer. Ne yapıp edip ikisini de kurtarmaları gerekiyordur. Kahramanlarımızı zorlu bir macera beklemektedir.
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