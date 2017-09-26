Seven Ne Yapmaz 4. bölüm fragmanında Ozan yüzüğü ele geçiriyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ozan, köye gidip Nazlı'nın karşısına çıkar ama veremez yüzüğü, bulmadığını söyler, hala seviyordur Nazlı'yı. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Ozan sonunda yüzüğü ele geçirmiştir. Artık Nazlı ile boşanmalarının önünde engel kalmamıştır. Köye gidip Nazlı'nın karşısına çıkar ama veremez yüzüğü, bulmadığını söyler, hala seviyordur Nazlı'yı. Nazlı umutlanmıştır ama başta Arzu olmak üzere Fatma Ana, oğulları İsmet ile Hikmet hepsi Ozan'a güven olmayacağı konusunda hem fikirdir. Arzu, Nazlı'ya Ozan'ın değişmediğini kanıtlamak için yaptığı planını devreye sokar. İstanbul'da Nazlı'ya ulaşmaya çalışırken dolandırılan, tüm parası çalınan Recep ise perişan durumdadır. İstanbul'un bir ucunda beş parasız olarak gözünü açmıştır. Sema da yana yakıla kendisini Nazlı'ya ulaştıracak Recep'i aramaktadır ama kazdığı kuyuya kendisini düşeceğinden habersizdir. Nazlı soluğu İstanbul'da alıp şirketi basar. Arzu, Gizem konusunda Ozan'ın karşısına önemli bir rakip çıkartır. Sema Recep'e, Recep Nazlı'ya ulaşmaya çalışırken bir anda trafik fena halde karışır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ozan'ın karşısına şirketin ve köşkün yeni sahibi Gizem Hanım olarak çıkan Nazlı, kardeşi Arzu'nun yardımıyla intikam planını devreye sokmuştur. Ozan şaşırsa da Gizem'in Nazlı olmadığını kabullenmek zorunda kalmıştır. Köşke yerleşen Gizem, Ekinsoy Ailesi'nin ve çalışanlarının köşkte kalmasına izin verir, tek şartı Ozan'ın müştemilata taşınmasıdır. Gizem ve Arzu'nun hayatına girmesiyle Ozan için hayli zorlu bir dönem başlamıştır... Annesi Aliye Hanım'ın da telkinleriyle kaybettikleri her şeyi geri alabilmek için Ozan'ın Gizem'in gönlünü çelmesi ve onunla evlenmesi gerekiyordur. Fakat kimselerin haberdar olmadığı bir şey vardır, Ozan Nazlı ile evlidir. Boşanma celbi gönderdiği Nazlı, boşanmayı kabul etmek için Ozan'dan tek şey ister, özel olarak tasarlanan evlilik yüzüğünü ona geri vermesi. Lakin Ozan yüzüğü kaybetmiştir. Nazlı'ya büyük bir aşk besleyen Recep de yana yakıla Nazlı'yı aramakta ama bir türlü ulaşamamaktadır. Recep sonunda Nazlı'nın İstanbul'a gittiğini öğrenir ve Nazlı'sını bulmak için yola koyulur. İşler giderek karışırken Ozan'ın Gizem'i tavlamak için yaptığı tüm hamleler boş çıkmakta, her seferinde Ozan daha da kötü duruma düşmektedir. Bunun farkına varan Aliye Hanım, Gizem'in onuruna bir parti organize etmeye karar verir. Bir yandan Gizem'in gönlünü çelmek, bir yandan da yüzüğü bulmak zorunda olan Ozan, arkadaşları Serkan ile Mehmet'in yardımıyla harekete geçer. Ama Ozan'a takıntılı bir şekilde âşık olan Sema da kendi planlarını devreye sokmuştur. Partide herkesi büyük sürprizler beklemektedir...
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