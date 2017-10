Seven Ne Yapmaz 3. bölüm fragmanında Ozan şok oluyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen heyecan dolu dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden anlar yer alacak. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ozan, Gizem'in dedesinin fotoğrafını bir diş macunu ilanında görünce şok olur, demek ailem diye tanıştırdığı kişiler sahtedir. Belki de her şey, Gizem bile sahtedir. Gizem ve Arzu bunu şiddetle reddederler ama ortada bir şeyler döndüğü kesindir. Yoksa hep şüphelendiği gibi Gizem aslında Nazlı mıdır? Mehmet ile Serkan'a durumu anlatır. Bunca dolap çeviren Gizem ve Arzu'nun itiraf edecek hali yoktur. Yapmaları gereken şey kanıt bulmaktır. Arzu ile Nazlı da kara kara Ozan'ın gerçeği anlamaması için ne yapacaklarını düşünüyorlardır. Ozan, son zamanlarda olanlardan dolayı kafasının karışık olduğunu söyleyerek Gizem ve Arzu'yu yemeğe davet eder. Yemekte Mehmet onları oyalar, gözünün önünden ayırmazken, Nurcan Abla'nın evine gidecek ve Nazlı orda mı bakacaktır. Gizem ile Arzu buluşacakları restorana gelip Mehmet'i tek başına görünce durumu anlarlar. Ne yapıp edip Gizem'in bir süreliğine ortadan kaybolmasını ve Nazlı olarak Ozan'ın karşısına çıkmasını sağlamaları gerekiyordur. Bu sırada Yadigar da kendi oyununu devreye sokmuş ve Recep'e Nazlı'nın bu akşam parka geleceğine söz vermiştir. Ortalık yine fena karışmıştır...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tam Ozan'a oynadıkları oyunu açıklayacakken, Ozan'ın yatağının altında tefecilere verdikleri içi para dolu çantayı bulan Nazlı, Zeynep'in kaçırılması olayını Ozan'ın para için yaptığı bir oyun olduğunu zanneder. Ozan kendisini bir kez daha aldatmıştır. Her şeyin yoluna girdiğini düşünen Ozan ise Nazlı'nın karşısına çıktığında beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Üstelik Recep de Nazlı'nın yanındadır. Nazlı Ozan'ı kovar. Recep'ten de köye dönmesini ister ama Recep gitmeyeceğini söyler, konuştukları bu parkta o gelinceye kadar bekleyecektir. Ozan köşkte ve şirkette Gizem'i bulamayınca endişelenir, ulaşmaya çalışır ama başaramaz. Bunun üzerine Arzu'yu arar. Nazlı telefonu alıp Ozan'a ağzına geleni söylemek isteyince, Arzu Ozan'ı oyalamak için Gizem'in dedesinin hastalandığını, yurt dışından gelen ailesi ile birlikte hastanede olduğu yalanını atar. Durumu Ozan'dan öğrenen Aliye, soluğu şirkette alır. Gizem Hanım'ın ailesini ziyaret etmek istiyordur. Gizem, dedem zaten iyileşti diye savuşturmaya çalıştığında, bu kez eve yemeğe gelmeleri için ısrar eder. Ozan'ın durumdan şüphelenmemesi için daveti kabul etmek zorunda kalırlar, ama ortada yemeğe götürebilecekleri bir aile yoktur. Akıllarına bir fikir gelir, oyunculardan oluşan sahte aile kuracaklardır. Cast ajansının yolunu tutarlar. Aliye, Fatma ve oğullarını yemeğe kalmamaları için evden defetmeye çalışırken, Sema'nın da yemekten haberi olmuştur. Davetli olmadığı yemeğe gitmekte kararlıdır. Yemek sırasında gelişen olaylar ve sahte ailenin Aliye'nin sakladığı parayı çalmasıyla her şey bir anda fena halde karışır.