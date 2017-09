Seven Ne Yapmaz 3. bölüm fragmanında Nazlı'nın intikam planı

Ekranların ilgiyle takip edilen ve sevilen dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ozan şaşırsa da Gizem'in Nazlı olmadığını kabullenmek zorunda kalmıştır. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ozan'ın karşısına şirketin ve köşkün yeni sahibi Gizem Hanım olarak çıkan Nazlı, kardeşi Arzu'nun yardımıyla intikam planını devreye sokmuştur. Ozan şaşırsa da Gizem'in Nazlı olmadığını kabullenmek zorunda kalmıştır. Köşke yerleşen Gizem, Ekinsoy Ailesi'nin ve çalışanlarının köşkte kalmasına izin verir, tek şartı Ozan'ın müştemilata taşınmasıdır. Gizem ve Arzu'nun hayatına girmesiyle Ozan için hayli zorlu bir dönem başlamıştır... Annesi Aliye Hanım'ın da telkinleriyle kaybettikleri her şeyi geri alabilmek için Ozan'ın Gizem'in gönlünü çelmesi ve onunla evlenmesi gerekiyordur. Fakat kimselerin haberdar olmadığı bir şey vardır, Ozan Nazlı ile evlidir.

Boşanma celbi gönderdiği Nazlı, boşanmayı kabul etmek için Ozan'dan tek şey ister, özel olarak tasarlanan evlilik yüzüğünü ona geri vermesi. Lakin Ozan yüzüğü kaybetmiştir. Nazlı'ya büyük bir aşk besleyen Recep de yana yakıla Nazlı'yı aramakta ama bir türlü ulaşamamaktadır. Recep sonunda Nazlı'nın İstanbul'a gittiğini öğrenir ve Nazlı'sını bulmak için yola koyulur.İşler giderek karışırken Ozan'ın Gizem'i tavlamak için yaptığı tüm hamleler boş çıkmakta, her seferinde Ozan daha da kötü duruma düşmektedir. Bunun farkına varan Aliye Hanım, Gizem'in onuruna bir parti organize etmeye karar verir. Bir yandan Gizem'in gönlünü çelmek, bir yandan da yüzüğü bulmak zorunda olan Ozan, arkadaşları Serkan ile Mehmet'in yardımıyla harekete geçer. Ama Ozan'a takıntılı bir şekilde âşık olan Sema da kendi planlarını devreye sokmuştur. Partide herkesi büyük sürprizler beklemektedir...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bütün köyün diline düşen, kalbi çok kırılan Nazlı, intikamını almak için silahını kaptığı gibi soluğu İstanbul'da almış, Ozan'ı bulmuş ama âşık olduğu adama kıyamamıştır. Arkadaşları vuruldu sandıkları Ozan'ın yanına koşarken, yıkılmış haldeki Nazlı, elinde tabancayla polisler tarafından yakalanır. Nazlı'yı kurtarma görevi, Nazlı'nın varlığından haberdar olmadığı kardeşi Arzu'ya verilir. Ve Arzu, Nazlı'nın önünde yepyeni bir ufuk açar. Ozan'dan intikamını almanın başka yolları da vardır. Ozan'ın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bütün mal varlığını ve hatta ailesiyle birlikte yaşadığı köşkü dahi kaybetmek üzere olan Ozan'ı hayatının sürprizi beklemektedir.