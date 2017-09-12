Seven Ne Yapmaz 2. bölüm fragmanında Nazlı bütün köyün diline düşüyor

İstanbul’da yatırımcının gözü bu iki bölgede
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul genişledikçe yatırım yapma ve yeni bir yaşam alanı kurma niyetindeki kentlilerin gözdesi hem şehrin içinde kalan hem de birkaç sene içinde değerleneceğine...
Ekranların ilgiyle takip edilen ve beğeni kazanan dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nazlı, Ozan'ı bulmuş ama âşık olduğu adama kıyamamıştır. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Bütün köyün diline düşen, kalbi çok kırılan Nazlı, intikamını almak için silahını kaptığı gibi soluğu İstanbul'da almış, Ozan'ı bulmuş ama âşık olduğu adama kıyamamıştır. Arkadaşları vuruldu sandıkları Ozan'ın yanına koşarken, yıkılmış haldeki Nazlı, elinde tabancayla polisler tarafından yakalanır. Nazlı'yı kurtarma görevi, Nazlı'nın varlığından haberdar olmadığı kardeşi Arzu'ya verilir. Ve Arzu, Nazlı'nın önünde yepyeni bir ufuk açar. Ozan'dan intikamını almanın başka yolları da vardır. Ozan'ın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bütün mal varlığını ve hatta ailesiyle birlikte yaşadığı köşkü dahi kaybetmek üzere olan Ozan'ı hayatının sürprizi beklemektedir.
DİZİNİN KONUSU
Uçarı, çapkın, yakışıklı Ozan Ekinsoy, Türkiye'nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding'in veliahtıdır. Fakat yaptığı büyük bir hata nedeniyle babası Orhan tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Ozan memlekette, o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı'yla karşılaşır. Annesiz ve babasız büyüdüğü halde yaşadığı köyün gözbebeği olan Nazlı, kendi ayakları üstünde durmayı başarabilen, cesur ve güzel bir genç kadındır. Ozan Nazlı'nın bu sahiciliğinden çok etkilenir ve Nazlı'ya karşı kendisinden hiç beklemediği duygular beslemeye başlar; Nazlı'ya bir anda aşık oluvermiştir. Nazlı da ona... Hayli heyecanlı başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür. Beraber çok güzel zaman geçirirler, ama Ozan'ın aklında elbette Nazlı'yla evlenmek yoktur. Fakat çocukluğundan bu yana Nazlı'yı büyüten Fatma ana ve bölgenin bir numaralı dedikoducusu Hatice bir yanlış anlama sonucu iki aşığı yakalar, Nazlı'yla Ozan'ın hiç zaman kaybetmeden evlenmeleri gerekiyordur. Ozan kendini birdenbire hiç hayal etmediği bir hayatın içinde bulur. Ve birden büyük bir paniğe kapılır. Acaba bu evliliğe hazır mıdır? Ozan ne yapacağını bilemez bir haldeyken İstanbul'dan bir telefon alır, acil geri dönmesi gerekmektedir. Böylece Ozan nikahın olduğu gece Nazlı'yı bırakır ve kimseye söylemeden İstanbul'a döner. Nazlı, Ozan'ın gittiğini fark ettiğinde kahrolur ve çileden çıkar. Bütün köyün gözünde yerin dibine geçmiştir. Bunu Ozan'ın yanına bırakmayacaktır; Ozan'dan intikam almak için soluğu İstanbul'da alır. Fakat hayat her zamanki gibi oyununu oynar. Nazlı'nın alacağı intikam, bilinen yöntemlerden çok farklı olacaktır. Öldü kabul ettiği babası Yaşar ve var olduğunu yeni öğrendiği kardeşi Arzu'nun yardımıyla Ozan'ın hayatına yeniden girer. Üstelik bambaşka şekilde. Ozan işte o andan itibaren kendisini büyük bir oyunun içinde bulacaktır.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün