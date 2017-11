Seven Ne Yapmaz 11. bölüm fragmanında Nazlı'nın başına iş açılıyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen heyecan dolu dizisi Seven Ne Yapmaz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Seven Ne Yapmaz yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Nazlı, Serdar'dan da yüreğindeki kalabalığını bir türlü eksiltemediği Ozan'dan da kaçar. İşte, Seven Ne Yapmaz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ozan'ı kıskandırmak için başladığı oyun, Nazlı'nın başına iş açmıştır. Serdar'dan da yüreğindeki kalabalığını bir türlü eksiltemediği Ozan'dan da kaçar. Serdar yıkılmıştır. Yine de Ebru'nun sözünü dinleyip beklemeye karar verir. Ozan ise, en azından evet demediği için mutludur. Bu mutluluğu, tek dert ortağı Mehmet'in, nedenini anlayamadığı şekilde ona çok sert bir tepki göstermesi ve kendisini bir daha aramamasını söylemesiyle sekteye uğrar. Nazlı'nın kreminin test için laboratuvara gönderildiğini öğrenen Arzu, onu bir kez daha gaza getirir ve iş yerine gönderir. Nazlı gider ama kafası fazlasıyla karışık durumdadır. Bütün gece Ozan'ı düşünmüştür. Belki de Ozan'ın gerçekten iyi bir açıklaması vardır. Belki her şeyi boş verip ona inanmalı ve elini tutmalıdır. Serdar'ın durumunu gören Ebru, Nazlı'yla baş başa konuşmaya karar verir. Bu yüzden onu yemeğe çıkartır. Burada öğrendiği bir şey, Nazlı'nın son kalan umudunu da parça parça eder. İki müzmin aşık, birbirinden tamamen kopmak üzeredir. Ama Ozan'ın, hayatının aşkından, diğer yarısından vazgeçmeye niyeti yoktur. Ne olursa olsun, dünya başına yıkılsa da aşkının peşinden gidecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ozan ve Nazlı için altı aydan sonraki ilk karşılaşmaları hiç de iyi sonuçlanmaz. Ozan, Nazlı'yı Serdar'ın, Nazlı da Ozan'ı Ebru'nun sevgilisi zanneder. Ozan'la işyerinde tekrar karşılaşmak istemeyen Nazlı, istifa etmeye karar verir. Arzu, ayağına gelen fırsatı tepmemesini, Ozan'ı zaten unuttuysa neden bu kadar dert ettiğini söyleyerek vazgeçirmeye çalışır. Ama Nazlı kararlıdır. Nazlı dediğini yaparak, Serdar'a istifa etmek istediğini söyler. Ama Ebru ve Ozan'ı samimi bir şekilde görünce, bu kararından vazgeçer. Zaten işe ihtiyacı vardır, Ozan'dan korkan onun gibi olsun diyerek silahlarını kuşanır. Bu arada Arzu, Nazlı ve Mehmet'in, onu öğle yemeğine çıkarmak için yaptıkları sürprizle, yalanının ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ardından Mehmet'in gizemli tavırlarından şüphelenen Arzu, yanına Nazlı ve Tevhide Nine'yi de alarak Mehmet'in peşine düşer. Şirket içerisinde, Nazlı ve Ozan arasında, bolca yanlış anlaşılmanın eşlik ettiği bir gizli bir savaş başlar. Ama bu savaş ve yanlış anlaşılmalar, hiç de beklenmedik bir sonuç doğuracaktır.