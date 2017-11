Seven Knights’a özel kahraman Kudretli Kris katıldı

Yeni güncellemeyle yetenekleri sayesinde müttefiklerinin hayatta kalmasına yardım eden İblis Hükümdarı Kudretli Kris oyuna eklendi. Kudretli Kris’in pasif ve aktif yetenekleri güçlendirildi. Aktif yeteneklerinden biri de yeteneklerinin bekleme süresini yenilemek ve tüm müttefiklerini 3 turluğuna süresince canlı tutmak. Pasif yeteneği ise Kris’in tek vuruştan aldığı hasarın canının yüzde 20’sini aşmasını engelliyor ve öldükten sonra kendisini 4 turluğuna diriltiyor.

Ayrıca Kris’in hayatta kalma yetenekleri güçlendirildi ve müttefiklerinin hayatta kalma şansı arttırıldı. Kudretli yeteneği kullanıldığı zaman ise Kris tüm müttefiklerini 3 turluğuna diriltiyor ve hepsini negatif etkilerden koruyor.

Artan Çağrı etkinliği var

Seven Knigts’ın düzenleyeceği yeni Artan Çağrı etkinliğinde oyuncular belirli kademelere ulaştığında 4 yıldız Kris’i kazanabilecek. Bu güncellemeyle Yağma Oyun Modu da geliştirildi. Yağma göstergesi 100’den 1000’e yükseltildi. Oyuncular göstergeyi doldurduklarında 10 kez yağmaya girebilecek. Bu güncellemeden önce Yağma göstergesi her gün sıfırlanıyordu ama artık oyuncular her güne 100 puanla başlayacak. Yağma eşyası üretim sayısı 1’den 10’a yükseltildi. Böylece oyuncular rastgele ürettikleri eşyaların tadını daha fazla çıkarabilecekler.

Seviyeler hızlı geçilecek



Oyuncular artık macera dışındaki içeriklerden de tecrübe puanı kazanabilecek. Bu güncellemeyle oyuncular daha kolay ve hızlı seviye atlayabilecek.Dünya çapında popüler, sıra tabanlı bir mobil RPG olan Seven Knights 500’den fazla karakteriyle eğlenceli bir oyun sunuyor.