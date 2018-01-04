Seven Knights’a Kudretli Spike karakteri geldi

Netmarble Games, mobil RPG oyunu Seven Knights’a Kudretli Spike isim karakterin katıldığını ve güncellemelerin yapıldığını duyurdu. Güçlü buz yetenekleri olan bir savaşçı Spike’ın Kraliçe Lania’nın oğlu olduğuna dair asılsız dedikodular bulunurken; Spike ise Donmuş Diyar’ı Terra’nın en güçlü bölgesi yapmak istiyor. Spike’ın sabit hasar yetenekleri sayesinde defans kahramanlarına karşı çok başarılı olması bekleniyor.

Hikaye yeni kahramanlarla güçleniyor

Yeni karakter Spike’ın bir önceki güncellemede oyuna katılan Ingrid ile dikkat çekici bir ilişkisi var. Kudretli Spike güncellemesi ile çarpıcı bir hikayenin açıklanması bekleniyor. Oyunda ayrıca, Yağma Seviyesi’nin 20’ye yükseltilmesi de yer alıyor. Onaylı Yağma Eşyası Üretim limiti de sisteme eklendi ve Aylık Üretim Limiti her ayın ilk günü yenilenecek.

Paket Dükkanı eklendi

İlaveten oyuncuların paketleri inceleyip hızlıca alabileceği yeni bir Paket Dükkanı da oyuna ekleniyor. Ayrıca Birlik Savaşı sırasında kahraman hangi kostümü giyerse giysin asıl remi ile gösterilecek. Bu güncellemeyi kutlamak için Seven Knights çeşitli ödüller ve etkinlikler hazırladı. Artan Çağrı etkinliği ile kullanıcılar 4 yıldız Spike’ı elde edebilecek. Ayrıca Spike bulma etkinliği ve Kudretlendirme etkinliği ile Kudret Parçası (Kahraman) ve 6 yıldız kahraman seçici kazanılacak.