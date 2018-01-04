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Seven Knights’a Kudretli Spike karakteri geldi

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

Ingrid’in düşmanı olarak oyuna katılan Spike, sabit hasar yetenekleri defans kahramanlarına karşı savaşmayı kolaylaştırıyor. Yeni kahramanlarla hikaye daha çekici hale gelirken oyuna Paket Dükkanı eklendi

Netmarble Games, mobil RPG oyunu Seven Knights’a Kudretli Spike isim karakterin katıldığını ve güncellemelerin yapıldığını duyurdu. Güçlü buz yetenekleri olan bir savaşçı Spike’ın Kraliçe Lania’nın oğlu olduğuna dair asılsız dedikodular bulunurken; Spike ise Donmuş Diyar’ı Terra’nın en güçlü bölgesi yapmak istiyor. Spike’ın sabit hasar yetenekleri sayesinde defans kahramanlarına karşı çok başarılı olması bekleniyor. 

Hikaye yeni kahramanlarla güçleniyor 

Yeni karakter Spike’ın bir önceki güncellemede oyuna katılan Ingrid ile dikkat çekici bir ilişkisi var. Kudretli Spike güncellemesi ile çarpıcı bir hikayenin açıklanması bekleniyor. Oyunda ayrıca, Yağma Seviyesi’nin 20’ye yükseltilmesi de yer alıyor. Onaylı Yağma Eşyası Üretim limiti de sisteme eklendi ve Aylık Üretim Limiti her ayın ilk günü yenilenecek. 

Paket Dükkanı eklendi 

İlaveten oyuncuların paketleri inceleyip hızlıca alabileceği yeni bir Paket Dükkanı da oyuna ekleniyor. Ayrıca Birlik Savaşı sırasında kahraman hangi kostümü giyerse giysin asıl remi ile gösterilecek. Bu güncellemeyi kutlamak için Seven Knights çeşitli ödüller ve etkinlikler hazırladı. Artan Çağrı etkinliği ile kullanıcılar 4 yıldız Spike’ı elde edebilecek. Ayrıca Spike bulma etkinliği ve Kudretlendirme etkinliği ile Kudret Parçası (Kahraman) ve 6 yıldız kahraman seçici kazanılacak.

Etiketler: oyun
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