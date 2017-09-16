Seven Knights için çok önemli güncelleme

Netmarble Games, mobil RPG Seven Knights için özel kahramanlar Lu Bu ve Kyrielle’in yenilenmiş versiyonlarını duyurdu. Yeni güncellemede, Dört Lord’dan biri olan Lu Bu ve Asiler’den Kyrielle, yeniden düzenlenmiş yetenekleriyle geliyor.

Yenilenmiş halinde Lu Bu, çok daha güçlü pasif ve aktif yeteneklere sahip olacak; bunlardan biri de olasılık bazlı bir kanatma etkisi uygulayan aktif bir yetenek. Hayatta kalma yetenekleri geliştirilen Kyrielle ise, büyülü kahramanlara verilen bonus güçlendirmeler sayesinde büyülü kahraman destesinde yüksek bir sinerji etkisi sunacak.

Tartarus zindanı oyuncular için seçtikleri kahramanlarla savaşabilecekleri yeni bir oyun modu. Seven Knights otomatik çalışan yetenekler ile oynanıyor, ancak yeni güncelleme ile Tartarus oyun modunda oyuncular normal saldırıları ve yetenekleri kendileri yönetebiliyor.

Tartarus’da, 5’er kahraman içeren savaş ve yedek takımları için toplam 15 kahraman gerekiyor. Elle kontrolü destekleyen ve 3 takımla oynanan Tartarus içeriğinin, oyuncuların stratejik oyun tadını alabilecekleri ve Seven Knights’ın popüler içeriği olması bekleniyor.

Bunların yanında, dizilimi seviye sınırı 40’tan 60’a yükseldi. 41. seviyenin üzerindeki dizilimler de negatif etki kullanımı ve direnciyle ilgili yetenekler kazanacak.

Seven Knights ayrıca oyunun 700 güne ulaşmasının şerefine bir giriş etkinliği düzenleyecek. 7 Eylül -11 Ekim 2017 tarihleri arasındaki etkinlikte, Kudretli Normal Kahraman Seçici, 4 Yıldız Asiler Seçici, Yakut ve 4 Yıldız Ürkütücü Arkadaşlar Maskot Seçici gibi oyun içi hediyeler verilecek.

Dünya çapında son derece popüler olan Seven Knights, 500’ün üzerinde farklı karakter biriktirip geliştirerek eğlenebileceğiniz sıra tabanlı mobil bir RPG’dir.

Seven Knights Google Play ve AppStore üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.