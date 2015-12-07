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Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

07.12.2015 - 09:34 | Son Güncelleme:

Yeni yıl tüm heyecanı ile yaklaşıyor, peki ya hediyeler? Bu kez son dakikaya bırakmayın, mağaza mağaza dolaşma zahmetine katlanmayın diye Ezgi Mola’nın önerilerini sizlerle paylaşıyoruz.

 Ezgi Mola’nın önerileriyle sevdiklerinizi mutlu edecek yeni yıl hediyelerini keşfetmek için tıklayın! 

KENDİNİZİ ŞIMARTIN!

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

Yeni yılın heyecanı ile sevdiklerinize alacağınız hediyeleri seçiyorsunuz, peki ya siz? Bu yılbaşında kendinize bir güzellik yapın ve ilk hediyeyi kendiniz için alın!

Kendinizi şımartmaya el bakımı ile rahatlayarak başlayabilirsiniz. İsveç’in muhteşem spa keyfini evinize taşıyacak Swedish Spa Güzelleştirici El Bakım Seti harika bir seçenek. 3 adımdan oluşan bu set ile ellerinizi güzelleştirebilirsiniz.

1. Adım: Rahatlatıcı ve temizleyici bakım suyunda ellerinizi bekleterek temizleyin ve tırnak etlerinizi yumuşatın.

2. Adım: Ölü derileri gidermek için arındırıcıyı kullanın

3. Adım: Besleyici el kremi ile masaj yapın, elleriniz yumuşacık ve nemli olsun.

Yeni yıla harika bir enerji ile başlamak için hazırsınız!

Ezgi Mola’nın önerileriyle sevdiklerinizi mutlu edecek yeni yıl hediyelerini keşfetmek için tıklayın! 

Etiketler: ezgi mola kimdir , oriflame
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