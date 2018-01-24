Sevdiklerinize en güzel hediyeyi vermenizi sağlayacak çikolatalı pasta tarifi

ÇİKOLATALI DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Malzemeler

140 gram tereyağı, 175 gram esmer şeker, 2 yumurta, 225 gram kepekli un, 50 gram kakao tozu, ¼ çay kaşığı karbonat, 250 gram yoğurt, 300 gram pudra şekeri, 2 çorba kaşığı kakao, 1 çorba kaşığı tereyağı, 3-4 çorba kaşığı kaynar su, 50’şer gram beyaz, sade ve sütlü çikolata.

Hazırlanışı

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve 18x28 cm’lik tepsinizin tabanını tereyağı ile yağlayıp kenara koyun. Başka bir yerde tereyağını ve şekeri bir kaba koyup elektrikli çırpıcı kullanarak hafifçe kabarana kadar iyice karıştırın. Üzerine yumurtaları birer birer ekleyin ve iyice çırpın.

Unu, kakaoyu ve karbonatı bir elekten geçirin ve aynı kaba dökün. Üzerine doğal yoğurdu ekleyin. Bir kapta bu karışımı hiç bir kabarcık kalmayana ve iyice iç içe geçene kadar karıştırın. Bunu hazırladığınız tepsiye dökün ve bir 20-25 dakika kadar sertleşinceye kadar pişirin. Daha sonra 5 dakika soğumaya bırakmak için fırının telli tarafına alın. Daha sonra tamamen soğutmak için kenara koyun.

Üst tarafını hazırlamak için kremayı, kakaoyu, tereyağını ve 2 yemek kaşığı kaynamış suyu bir kaba dökün. Pürüzsüz ve yayılabilir bir kıvama gelinceye kadar iyice karıştırın. Çok sert bir kıvam olduysa yeniden azar azar kaynar su ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Sıcak suya daldırılmış bir palet bıçağı kullanarak kekin üst kısmına bu kremayı yayın. Bu krema 1 hafta kadar hava geçirmez bir kapta kalabilir.

Üç farklı kâsenin içine 3 farklı çikolata parçalarını koyun ve üzerine kaynar su ekleyip mikrodalgada eritin. Erimiş bu çikolataları ise üç farklı pasta torbasına doldurup pastanızın üzerini süsleyin. Servis etmeden önce mumlarınızı yerleştirmeyi unutmayın!

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE SERVİS EDEBİLECEĞİNİZ BİR DE LEZİZ ATIŞTIRMALIĞIMIZ VAR