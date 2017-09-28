Sevdiğiniz adamın sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 güçlü işaret

Yıllardır birlikte olduğunuz erkek arkadaşınızla her şey yolunda gidiyor ve bugüne kadar da hiç can sıkıcı bir şey olmamış olabilir. Ancak hala aranızda evlilikle ilgili hiçbir şey konuşulmadı. İşte böyle bir durumlarda, evlilik konusunu gündeme getiren kişi olmak gerçekten zor. Bu konuda ısrarcı değilsiniz ve gerçekten mutlusunuz. İstediğiniz tek bir şey var: Netlik. Ama erkek arkadaşınız, size bu netliği vermiyor.
Bu noktaya geldiğinizde, ilişkinize ciddi bir şekilde bakmaya başlamalısınız demektir. Böylece sizinle gelecek hakkında ne düşündüğünü anlamış olursunuz. Sevdiğiniz adamın sizinle evlenmeyi düşünmediğini gösteren işaretleri öğrenmek, tüyler ürpertici bir fikir olabilir. Ama yine de beş yıl içinde mutsuz bir evliliğe dönüşen bir ilişkinin içinde olmaktan iyidir. İşte beş anonim kadının deneyimlerinden hareketle paylaştığı o işaretler!
1- Kendisini ifade edememesi
"Beş yıllık birlikteliğimizde, beni sevdiğini hiç söylemedi."
İlişkiler söz konusu olduğunda iletişim oldukça önemlidir. Eğer sizinle ilgili hislerini ifade edemeyen biriyle birlikteyseniz, aslında size çok net bir mesaj veriyor demektir: "Aklımda evlilik gibi bir şey yok."
Bugüne kadar size birçok sürpriz yapmış olması yeterli değil. Sevdiğiniz adamın sizi sevmesi ve bunu açıkça dile getirmesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsa, ilişkinizin ilerlemesine yardımcı olmak için adım attığını size göstermesi gerekir.
2- Sizinle oyun oynaması
"Beni aradı ve şöyle söyledi: Hiçbir zaman evlenmesem de, seni her zaman karımdan daha çok seveceğim."
Bir adamın kişiliği sarhoş olduğunda dramatik bir şekilde değişiyorsa, bu büyük kırmızı bir bayrak demektir. Eğer erkek arkadaşınız içki içtiği zaman, size asla evlenmeyeceğini anladığını söylüyorsa, bu açık bir işaret demektir. Elbette bazen insanlar sarhoş olduklarında anlamsız şeyler söyleyebilirler; ancak çoğu zaman söyledikleri şeyler bilinçaltında tuttukları şeylerdir.
İlişki durumunuz ne olursa olsun, size bu cümleyi kuran bir adamla asla vakit kaybetmeyin. Çünkü aklınızla oyun oynaması, karşınızdaki insanın sizinle hayat boyu bir ilişki sürdürebilecek cesareti olmadığı anlamına gelir.
3- Sizi bir sır gibi saklaması
"Üç yıldır birlikteydik ve bir gün anne babasının benim adımı bile bilmediğini öğrendim."
Bir erkek sizi ileride eşi olarak görmek istiyorsa, arkadaşlarıyla ve ailesiyle tanıştırmak; onlarla ilişkini kurmanıza yardımcı olmak ister. Düşünsenize; onu eşiniz olarak görmek istiyorsunuz; siz de yakınlarınızla tanıştırırdınız değil mi? Çünkü bu durum, her iki taraf için de geçerlidir.
Elbette bir erkeğin, sizi ailesiyle tanıştırmak konusunda tedbirli davranması son derece normal; ancak gizliyorsa; bu bambaşka bir anlama geliyor demektir.
5- Bu konuda konuşmaktan kaçması
"Evlilik gündeme geldiğinde konuyu değiştirmesi ilk başlarda komiki ancak yedi yıl sonra komik olmamaya başladı."
Bir erkeğe ültimatom vermek genellikle korkunç bir fikirdir. Ama yukarıdaki gibi bir hikaye duyduğunuzda; bir kadının, söz konusu ilişkisi olduğunda bu şekilde davranmasını anlayabilirsiniz.
On yıl boyunca birbirinizin en iyi parçası olmak için bir aradaydınız ve tahmin edin on yılın sonunda ne oldu? Onun adına hiçbir şey değişmedi. Bir ilişkinin başlarında, evlilikle ilgili konuşmayı reddetmek, onun henüz hazır olmadığı anlamına gelebilir. Ki bu, son derece normaldir. Ancak o zihniyette yıllarca kalırsa, sizinle sadece vakit geçiriyor demektir. Unutmayın; zor olsa da, nasıl hissettiğini sizinle paylaşan bir eşi hak ediyorsunuz. Bu yüzden bundan daha azına razı olmayın!
6- Sizi aldatması
"Onun yalanını yakaladım, ama biz bunu atlattık. Sonra tekrar beni aldattığını gördüm, bana evlenme teklifi etti ve bu problemi de hallettik. Ertesi hafta ise, yanındaki kızla asla ayrılmadıklarını öğrendim."
Bir adam size evlenme teklifi edebilir, masanın ortasına bir nişan yüzüğü koyabilir; ama buna rağmen sizinle asla evlenme niyetinde olmayabilir. Çünkü bazı erkekler, evlenme teklifini yapmakla yükümlü oldukları bir şey olarak görürler. Ne kadar da saçma!
Bir nişan yüzüğü, tüm hataları unutturacak sihirli bir değnek değildir. Sadakatsizlik, kesinlikle bir erkeğin evlenmemesi gerektiği konusundaki en önemli işarettir; en azından sizinle evlenmemesi gerektiği konusunda!
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