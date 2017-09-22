Sevda’nın Bahçesi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu

Sevda’nın Bahçesi için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarının tanıtımlarıyla merak uyandıran yeni sezon dizisi Sevda'nın Bahçesi, 23 Eylül Cumartesi günü ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Yeni dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki Sevda’nın Bahçesi oyuncuları ve karakterleri kimler?

Başrollerinde yıllar sonra aynı projede bir araya gelen Sibel Can ve Emre Kınay’ın yer aldığı Sevda'nın Bahçesi'nin senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca; Begüm Kütük, Alina Boz, Baran Bölükbaşı, Esra Kızıldoğan, Mehmet Bozdoğan, Berat Yenilmez, Hakan Atalay, Haydar Köyel, Yasemin Öztürk, Melehat Abbasova, Doğa Konakoğlu gibi isimler de yer alıyor.



OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ



Sevda'nın bahçesi oyuncuları: Sibel Can (Sevda), Emre Kınay (Levent), Begüm Kütük (Aylin), Alina Boz (Defne), Baran Bölükbaşı (Tolga), Esra Kızıldoğan (Ayşe), Mehmet Bozdoğan (Hamdi), Berat Yenilmez (Eray), Hakan Atalay (Hakan), Haydar Köyel (Nuri), Yasemin Öztürk (Jale), Melehat Abbasova (Tatyana), Doğa Konakoğlu (Ufuk)