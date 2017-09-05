Sevda'nın Bahçesi dizisi ne zaman başlayacak? İşte Sevda'nın Bahçesi oyuncu kadrosu

Kanal D ekranında yeni sezonda iddialı bir yapım daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor: Sevda’nın Bahçesi…
Sevda’nın Bahçesi’nin başrollerinde yıllar sonra aynı projede bir araya gelen Sibel Can ve Emre Kınay var. Senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor.
18 yıl önce boşanan Sevda ve Levent’in yıllar sonra yollarının kesişmesini konu alan Sevda’nın Bahçesi’nin genel hikayesi ve künyesi şöyle:
Levent ve Sevda büyük bir aşkla evlenmiş ancak 18 yıl önce boşanmışlardır. Her zaman daha fazlasını isteyen Levent’e Sevda ile birlikte kurdukları bu mutlu ama küçük hayat yetmemiştir. Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Sevda, Levent’in ondan ayrılmak istediği gün hamile olduğu haberini heyecanla vermek isterken, ayrılık teklifiyle yıkılır ve Levent’e hamile olduğunu söylemez. Levent, şuan da Defne adında bir kızı olduğundan bile habersizdir.
Kader bir gün Levent ve Sevda’yı bir araya getirir. Sevda her şeyden habersiz, Levent ve eşi Aylin’in hayatına girer. Aylin’in Levent’in yeni karısı olduğundan habersiz olan Sevda, gerçeği öğrendiğinde ise vazgeçmek için çok geçtir.
Yıllar sonra karşısında Sevda’yı görünce kafası karışan Levent’i zor günler beklemektedir. Levent ve Sevda yıllar sonra bir araya gelince, ikisinin de hayatı alt üst olur. Yıllardır gizli kalmış sırlar ve yalanlar bu yarım kalmış büyük aşkın önüne geçebilecek midir?
KÜNYE
Yapımcı: Faruk Turgut
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Senarist: Birol Güven
Genel Koordinatör: Ahsen Tüzün
Sevda'nın bahçesi oyuncuları: Sibel Can (Sevda), Emre Kınay (Levent), Begüm Kütük (Aylin), Alina Boz (Defne), Baran Bölükbaşı (Tolga), Esra Kızıldoğan (Ayşe), Mehmet Bozdoğan (Hamdi), Berat Yenilmez (Eray), Hakan Atalay (Hakan), Haydar Köyel (Nuri), Yasemin Öztürk (Jale), Melehat Abbasova (Tatyana), Doğa Konakoğlu (Ufuk)
Sırlarla dolu hüzünlü bir hayatta anlatılacak çok şey var. Bu hikayeye bir sırdaş olacak büyük keyifle izleyeceksiniz.
Başrollerinde Sibel Can ve Emre Kınay'ın olduğu Sevda'nın Bahçesi, yakında Kanal D'de başlıyor!
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