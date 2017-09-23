Sevda'nın Bahçesi, bu akşam başlıyor... İşte ilk fragman

Sevda'nın Bahçesi 1. Bölüm Fragmanı yayında. Kader, yıllar sonra Levent ve Sevda'nın yollarını sürpriz bir şekilde kesiştirir. Sevda şimdi ne yapacaktır? Başrollerinde Sibel Can ve Emre Kınay'ın olduğu Sevda'nın Bahçesi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

Sevda’nın Bahçesi’nin başrollerinde yıllar sonra aynı projede bir araya gelen Sibel Can ve Emre Kınay var. Senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor.

18 yıl önce boşanan Sevda ve Levent’in yıllar sonra yollarının kesişmesini konu alan Sevda’nın Bahçesi’nin genel hikayesi ve künyesi şöyle:

Levent ve Sevda büyük bir aşkla evlenmiş ancak 18 yıl önce boşanmışlardır. Her zaman daha fazlasını isteyen Levent’e Sevda ile birlikte kurdukları bu mutlu ama küçük hayat yetmemiştir. Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Sevda, Levent’in ondan ayrılmak istediği gün hamile olduğu haberini heyecanla vermek isterken, ayrılık teklifiyle yıkılır ve Levent’e hamile olduğunu söylemez. Levent, şuan da Defne adında bir kızı olduğundan bile habersizdir.

Kader bir gün Levent ve Sevda’yı bir araya getirir. Sevda her şeyden habersiz, Levent ve eşi Aylin’in hayatına girer. Aylin’in Levent’in yeni karısı olduğundan habersiz olan Sevda, gerçeği öğrendiğinde ise vazgeçmek için çok geçtir.

Yıllar sonra karşısında Sevda’yı görünce kafası karışan Levent’i zor günler beklemektedir. Levent ve Sevda yıllar sonra bir araya gelince, ikisinin de hayatı alt üst olur. Yıllardır gizli kalmış sırlar ve yalanlar bu yarım kalmış büyük aşkın önüne geçebilecek midir?

KÜNYE

Yapımcı: Faruk Turgut

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senarist: Birol Güven

Genel Koordinatör: Ahsen Tüzün

Oyuncular: Sibel Can (Sevda), Emre Kınay (Levent), Begüm Kütük (Aylin), Alina Boz (Defne), Baran Bölükbaşı (Tolga), Esra Kızıldoğan (Ayşe), Mehmet Bozdoğan (Hamdi), Berat Yenilmez (Eray), Hakan Atalay (Hakan), Haydar Köyel (Nuri), Yasemin Öztürk (Jale), Melehat Abbasova (Tatyana), Doğa Konakoğlu (Ufuk)