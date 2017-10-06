Sevda'nın Bahçesi 3. bölüm fragmanında Aylin, Sevda'nın peşine düşüyor

Ekranların sevilen dizisi Sevda'nın Bahçesi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Sevda'nın Bahçesi yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yaşanacak. İşte, Sevda'nın Bahçesi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Sevda ve Levent’in fotoğrafını gören Aylin, gizlice Sevda’nın peşine düşer. Sevda’nın hayatını, sırlarını araştırmaya başlayan Aylin’in en büyük yardımcısı, aşığı avukat Hakan’dır.

Aylin’in sinsi planları bununla da sınırlı değildir. Eray’ın Sevda’ya olan ilgisini bilen Aylin, Eray ve Sevda’yı bir araya getirecek bir akşam yemeği organize eder. Bu durum Levent’in hiç hoşuna gitmez ve Levent bu yemeği iptal etmek için elinden geleni yapar. Sevda ve Levent yıllar sonra yine aynı sofradadır ama bu kez, birbirini yeni tanımaya başlayan iki yabancı gibi…

Defne, okuldaki kariyer gününe Levent’i davet eder. Levent’in yoğun programı yüzünden kariyer gününe Eray katılır. Ancak Levent’in büyük sürprizi başta Sevda olmak üzere herkesi duygulandırır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aylin’in sahtekarlığına sessiz kalmak istemeyen Sevda, Aylin’le konuşmaya gittiğinde kötü bir sürprizle karşı karşıya kalır. Aylin, Sevda’yı sırrını ortaya çıkarmakla tehdit eder. Köşeye sıkışan Sevda, şimdi ne yapacaktır? Öte yandan Defne ve Levent baba kız olduklarını bilmeden yakınlık kurmaya başlar. Sevda onların bir arada olmasından çok rahatsızdır. İkisi de bu gerçeği öğrenmemelidir.

Eray, gün geçtikçe Sevda’dan daha fazla hoşlanmaktadır. Levent, en yakın arkadaşı Eray’ın Sevda’ya yakınlaşmasını engellemeye çalışır. Tolga Londra’ya geri dönecektir. Veda partisi restoranda yapılır. Defne’den hoşlanan Tolga, zamanla onun kalbini çalmaya çalışırken, veda partisine yaşanan olay ortalığı karıştırır.