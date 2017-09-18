Sevda’nın Bahçesi 1. bölüm fragmanı yayınlandı… İşte yayın tarihi

Başrollerinde Sibel Can ve Emre Kınay'ın olduğu Sevda’nın Bahçesi 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Kınay ve Sibel Can gibi iki güçlü ismi bir araya getiren Sevda’nın Bahçesi, 18 yıl önce boşanan Levent ve Sevda’nın yıllar sonra yollarının kesişme hikayesini anlatacak. Senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh’in üstlendiği Sevda'nın Bahçesi, 23 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SEVDANIN BAHÇESİ KONUSU
Levent ve Sevda büyük bir aşkla evlenmiş ancak 18 yıl önce boşanmışlardır. Her zaman daha fazlasını isteyen Levent'e Sevda ile birlikte kurdukları bu mutlu ama küçük hayat yetmemiştir. Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Sevda, Levent'in ondan ayrılmak istediği gün hamile olduğu haberini heyecanla vermek isterken, ayrılık teklifiyle yıkılır ve Levent'e hamile olduğunu söylemez. Levent, şuan da Defne adında bir kızı olduğundan bile habersizdir. Kader bir gün Levent ve Sevda'yı bir araya getirir. Sevda her şeyden habersiz, Levent ve eşi Aylin'in hayatına girer. Aylin'in Levent'in yeni karısı olduğundan habersiz olan Sevda, gerçeği öğrendiğinde ise vazgeçmek için çok geçtir. Yıllar sonra karşısında Sevda'yı görünce kafası karışan Levent'i zor günler beklemektedir. Levent ve Sevda yıllar sonra bir araya gelince, ikisinin de hayatı alt üst olur. Yıllardır gizli kalmış sırlar ve yalanlar bu yarım kalmış büyük aşkın önüne geçebilecek midir?
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