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    Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 13:05 | Son Güncelleme:

    Mısır'da bazı gazeteler Türkiye'nin Sevakin adımıyla ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a yaptığı resmi ziyarette Sevakin Adası'nın imarı için anlaşmayı sağladı.
    İki ülke arasında yapılan bu anlaşma Mısır basınında yankı uyandırdı. Mısır'ın darbe ile yönetime gelen Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı medya anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

    Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

    Türkiye'nin bu adımla Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini yazan gazeteler, Mısır'a siyasi tuzak kurulduğunu da belirtti. Ülkede yayın yapan El Vatan gazetesinden yer alan analizlerde, Türkiye'nin Osmanlı günlerini arayarak bu adımları attığı vurgulandı. Söz konusu haberin başlığında, Erdoğan'ın ateşle oynadığı ifade edildi.

     

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