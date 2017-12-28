Sevakin Adası nerede yer alıyor? Sudan Sevakin Adası'nın yüzölçümü nedir?

Sevakin Adası nerede sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'da bulunduğu sırada söylemleri arasında yer alan Sevakin Adası'nın imara açılma konusu kabul edildi. Peki, Sevakin Adası nerede yer alıyor? İşte, adanın tarihi geçmişi ve detaylı bilgiler

Suakin Adası'nın yüzölçümü resmi olmayan bilgilere göre ortalama 133 bin metrekare olarak hesaplanmıştır.





SEVAKİN NEREDEDİR?

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında liman şehri. Geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı iken, 30 kilometre kuzeyde Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi ikincil dereceye düşmüştür.

1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Türk topraklarına katılan kent, XIX. Yüzyıla dek Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikamet ettikleri yer oldu. Osmanlı kaynaklarında Savakin ya da Sevakin olarak kayıtlı kentin idaresi 1865 yılında Mısır Hıdivliği'ne bırakıldı.

1882'de Mısır'ın İngilizlerce işgaliyle fiilen Türk denetiminden çıkan kent, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakıldı.

Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile, Suakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.

ESKİ OSMANLI MERKEZİYDİ

Sevakin, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu. Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu. Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor. Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi.