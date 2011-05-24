Setur yurtiçi ve yurtdışında hedefi büyütüyor

TÜRK turizm sektöründe ilkleri yaratan Setur'un bünyesinde bulundurduğu turizm, duty free, marina başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde hem lokal olarak hem de uluslararası büyüme hedefi içinde olduklarına dikkat çeken Setur Genel Müdürü Üstün Özbey, turizm faaliyetlerinde, yurt dışındaki iş ortaklarıyla oluşturacağı network ile uluslararası bir turizm markası olmak amacıyla geçen yıl harekete geçtiklerini hatırlattı.

Özbey, 2011 yılında söz konusu hedefleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yurtdışında yeni Duty Free mağzacılık girişimleri olduğunuz söyleyen Özbey, Setur çatısı altında toplanan; turizm, duty free, marinalar ve Setair'in 2009 yılı gerçekleşmeleri, 2010 yılı faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Üstün Özbey, şunları söyledi: "6yeni mağaza açılışı ve 2 mağaza tadilatı ile Setur Duty Free Shop için oldukça hareketli geçen 2009 yılının ardından 2010 yılında da Bodrum Havalimanı ihalesinin kazanılması ile mevcut büyüme ve gelişmelere devam edildi. 2011 yılında Çanakkale Kepez Mağzası açılırken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içinde ise 'Last Minute Shop' konsepti ile ek hizmet vermeye başladık."



Yeni marina atağı



Marinalar konusunda yurtiçi ve yurtdışında büyüme girişimlerinin sürdüğünü anlatan Üstün Özbey, şöyle konuştu: "Hatırlayacağınız gibi, Yalova Marinamız 23 Temmuz 2010'da devlet töreni ile açılışı yapıldı ve marina Setur Marinaları zincirinin yedincisi olarak hizmet vermeye başladı. 2011 yılı mayıs ayında ise Makyol grubu ile ortaklık kurarak Kaş Marina'yı faaliyete geçirdik ve sekizinci Marinamızı işletmemize dahil etmiş olduk. Kuşadası Setur

Marina da ise modernizasyon çalışmaları başlamış durumda. Yurtiçinde kamu ve özel grupların marina projeleriyle ilgilenmeye devam ediyoruz. Öte yandan, yurtdışında da arayışlarımız sürüyor. Gizlilik anlaşmaları kapsamında isim olarak açıklama yapamıyoruz ama Hırvatistan dahil bir çok ülkedeki marinalarla ilgileniyoruz."



Bir çok ödül aldık



Tüm bunların yanı sıra bazı projeleri de değerlendiren Üstün Özbey, "2002 yılında hizmete açılan, Kurumsal Rezervasyon Sistemi ile Türkiye'de 1800 şirketin iş seyahatlerini en etkin şekilde yönetmelerine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk turizm portalı bookinturkey.com markasıyla ilgili, online rezervasyonun başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkede yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptığımızı belirtmek isterim. Bu yıl erken rezervasyon döneminde yüzde 100 artış gösterdiğimiz turizm sektöründe gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler, 2010 yılında Skal Derneği tarafından 'En İyi Dış Turlar Acentesi' ve 'En İyi Online Seyahat Portalı' ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Pegasus Havayolları Türkiye 2'nciliği ve İstanbul 1'inciliği ödülünü aldık" dedi.



2011 hedefleri



Önümüzdeki döneme ilişkin bazı çalışmaları da açıklayan Üstün Özbey, şu değerlendirmeyi yaptı: "2011 yılında hedefimiz Turizm'de kurumsal pazarda mevcut pazar payımızı daha üst seviyelere çıkarmak ve lüks seyahat sektöründe ise mevcut markalarımıza yurt dışından yenilerini ekleyerek müşterilerimize bu pazarda en iyi alternatifli hizmeti vermek olacak. Tabii ki, en büyük çalışmamız hizmet kalitemiz ve müşteri memnuniyetinde geldiğimiz

noktayı her zaman korumaktır."

Cruise turlarına büyük ilgi



SETUR olarak tüm dünyadaki kruvaziyerlerle bağlantımız bulunmakta. Bunlardan MSC, Norwegian, Costa, Royal Caribbean, Princess, Carnival, Costa, Oceania, Celebrity, Avalon gibi sektörün öncü kuruluşları ile misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Türk müşterisinin beklentilerini karşılayabilen bu gemilerde, her tür müşteri konseptine uygun ürün önermek mümkün. En küçük kabinin Mini Suit kategorisinde olduğu Delux butik yatlardan, kalabalık şirketlerin toplantılarına evsahipliği yapabilecek kapasitede kruvaziyerler, balayı çiftlerine uygun destinasyonlardan ekonomik kısa turlara kadar geniş bir ürün yelpazemiz bulunmakta. Bu sene hazırladığımız broşürümüzde de herbirine yer vermeye çalıştık.

30 duty free mağazası ile faaliyet gösteriyor



SETUR'un marina ve Free Shop'ta dış atağa kalktığını açıklayan Setur Genel Müdürü Üstün Özbey, şu bilgileri verdi: "Çeşme Marina'yı 1978 yılında kurarak Türkiye'yi modern marinacılıkla tanıştıran Setur, yurt dışına odaklandı. Türkiye'deki marina sayısını mayıs ayında açılacak olan Kaş Marina ile 9'a çıkaracak olan Setur, Yunanistan ve Hırvatistan'daki özelleştirmelere katılarak yurt dışına açılma planı yapıyor. Setur, 1964 yılında gümrükten muaf (Duty free) mağazaların Türkiye'de faaliyet göstermesini sağlayan yasanın çıkması üzerine Koç Holding iştiraki olarak kuruldu. Türkiye'nin ilk ve öncü turizm şirketlerinden biri olan, bugün duty free işletmeciliğinden, marinacılığa, kruvaziyer turizmden uçak şirketine kadar çeşitli alanlarda faaliyetler yürüten Setur, yurt içi yapılanmasının yanı sıra yurt dışında da yapılanma hazırlıkları içinde. Setur bugün havalimanları, sınır kapıları ve deniz limanlarında 30 bin metrekareyi aşkın 30 duty free mağazası ile faaliyet gösteriyor. Duty free konusunda da önümüzdeki eylülde Erbil'de mağaza açacağız."

Yurtiçinde yılda 35 bin kişiye hizmet veriyor



SETUR İç Turizm Bölümü, geniş ürün yelpazesiyle yılın 12 ayı hizmet verdiğini belirten Setur Genel Müdürü Üstün Özbey, çalışmalarını şöyle özetledi: Yaz dönemlerinde Antalya, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Sarıgerme, Kaş, Kalkan, Ayvalık ve Çeşme.



Kış dönemlerinde Uludağ, Kartalkaya, Sapanca, Abant ve Palandöken bölgelerinde kaliteli tesisler ve ürünler sunuyoruz. Setur, Kapadokya, Gap, Pamukkale, Bozcaada ve Karadeniz bölgelerine düzenlediği kültür turları ile yurtiçi turizminde sektör lideri durumuna geldi. Yılda yaklaşık 35 bin kişiye hizmet veren bölüm, şirketlere ve kapalı gruplara özel organizasyonlar dayapmakta.

Setur'la tatil cebinizde



KOÇ Holding şirketlerinden Setur, tatil fırsatını ceplere gönderiyor. Setur'un internet sitesinde yer alan "Sevdiklerinize sms ile Setur'dan hediye göndermek ister misiniz" sloganına tıklayanlar diledikleri kişinin cep telefonuna Setur'da kullanabileceği hediye çekini sms yoluyla iletiyor. SMS ile hediye çekini alanlar da, Setur ofislerine giderek veya 444 0 738 nolu Setur Çağrı Merkezi'ni arayarak hediye kodunu bildiriyor ve kendisine gönderilen mobil hediyeyi Setur ofislerinde satılan tüm ürünler için kullanabiliyor.

Ela Quality Resort öne çıkan bir tesis



DOĞUNUN gizemli dünyasını batılı bir bakış açısı ile yorumlayan, Türk misafirperverliği ve geleneklerinin sade dış görünümünün ardında ihtişamlı mimari ile birleştiği bir 21. yüzyılın sarayı Ela Quality Resort en çok tercih edilen tesislerden biri olarak ön plana çıkmakta. Ela'da göreceğiniz, yaşayacağınız hiç bir şey tesadüf değil. Logosundan mimarisine, sunulan gastronomik lezzetlerden masaj ve bakım alternatiflerine, çocuk kulübünden eğlence ve aktivitelere kadar her nokta en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve uygulanmış. Ela Quality Resort, kültürümüzden miras aldığımız geleneklerimizi sizlere yaşatıyor.

Hilton Bodrum Türkbükü Resort&Spa



GENİŞ orman arazisi ve doğa harikası turkuaz renkli özel koyunda yer alan tesise adımınızı attığınız andan itibaren ince düşünülerek hazırlanmış mekan düzenlemeleri ve dekoratif ayrıntıları ile 5 yıldızın ötesinde bir konfor size hoş geldiniz demektederi. Şık otelleri ve restoranlarıyla ünlü Türkbükü'nde yer alan tesis, Bodrum merkeze 22 kilometre, havaalanına 45 dakika uzaklıktadır. Havuz keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz tesiste, ayrıca size özel plajda mavi ve yeşilin uyumuna tanıklık edebilirsiniz.