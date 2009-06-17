Sessizlik korkutuyor

Gökmen Avcı yazıyor

“ARTIK BU SESSİZLİK SİZİ KORKUTUYOR.”

Geçen sezon oldukça kötü geçmiş. Ligi zirveden uzak bir yerlerde bitirmişsiniz.

AVRUPA KUPALARIna oldukça fazla zorlanarak katılabilmişsiniz.

Taraftarın canı sıkkın… Boynu bükük dolaşmış uzun süre. Ve bunun sona ermesini istiyor artık. Gelecek için güzel haberlere ihtiyacı var.

Takımı bu sezonu erken açmak zorunda… Zaman kısıtlı. Acele edilmeli diye düşünüyor.

Nasıl başlarsa, öyle biter derler. İstisnalar hariç doğrudur.

İyi bir sezon başlangıcı için gerekenler; teknik direktör, yeni ve eski futbolcular. Özellikle de yeni transferler. Coşkulu taraftar.

Teknik direktör için diyecek tek bir söz var. O da MÜKEMMEL. Sorun YOK…

Futbolcu bölümünde ise durum pek iç açıcı değil. Haberlere bakılırsa, görüşülen çok futbolcu var ama imza atan Mustafa SARP.

Gitmesi muhtemel olanların sayısı da az değil. Üstelik bu futbolcular, Takım için çok önemli olanlar.

Taraftar bekliyor. Teknik Direktör Harekatındaki GİZLİLİK ve BAŞARIDAN dolayı “AKLINA KÖTÜ ŞEYLER” getirmiyor bu sessizlikte. Bekliyor.

Bir yandan da bütçesini düzenlemeye çalışıyor taraftar.

KOMBİNE BİLET alacak veya LİG TV abonesi olacak. SÜPER TRASFERin FORMASInı alacak. YURTDIŞI MAÇLARINA gidecek. Masraf çok.

AMA YİNEDE SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR.

Her geçen gün STRES biraz daha artıyor. Buna bağlı olarak aklına KÖTÜ SENARYOLAR geliyor. Alternatifler üretiyor istemeye istemeye…

Kombine bilet almam, LİG TV alırım.

LİG TV almam, ara sıra dışarıda maçları seyrederim.

Yeni FORMA almaya gerek yok. Bu seneyi de eskisiyle geçiririm.

Zaten Avrupa Kupası macerası erken biter. Bir yerlere gidemeyiz.

YOK, YOK OLAMAZ diyor ama BUNLARI DA AKLINDAN ÇIKARAMIYOR.

ŞİMDİLİK DİLE GETİRMESE DE İÇİNDEN;

“BU SESSİZLİK BİZİ KORKUTUYOR. BU STRESTEN KURTARIN BİZİ. VERİN ARTIK MÜJDELİ HABERLERİ.” diyor ve BEKLİYOR...