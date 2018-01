Sessiz matematiğin gönüllü hocası

İstanbul Şişli’de Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nda bir matematik kursundayız. Öğrenciler çok konuştuğu halde sınıfa sessizlik hakim. Tahtadaki problemi çözmek için birbiriyle yarışıyorlar. Üstelik matematiği sevmedikleri halde. Bir ortak noktaları daha var, işitme engelli olmaları. Kursun gönüllü öğretmeni 23 yaşındaki Pelin Baykan, İstanbul Üniversitesi matematik mezunu. “Yardım etmiyorum, sadece destek oluyorum” diyen Baykan, ailesinde işitme engelli olmadığını, kişisel bir istekle işaret dili öğrenmeye başladığını söylüyor. Her şey, metroda gidip gelirken işitme engellilerin birbiriyle konuşmalarının dikkatini çekmesiyle başlıyor. Sonrasını şöyle anlatıyor:



ÇOK KONUŞKANLAR

“Aralarındaki mükemmel iletişimi görüyordum. Yerlerinde durmuyorlar. Eller, bedenler sürekli hareket ediyor. Aslında çok konuşkanlar. Neden bir konuşan ve sağır anlaşamasın dedim. Bir kursa gittim. Sağır bir bireyden öğrendim işaret dilini. Her sabah ayna karşısında rüyamı kendime işaret diliyle anlattım. Bir-iki arkadaş edinince çevrem genişledi. Beni aralarına aldılar. İki senedir onlarlayım. Pozitif enerjileri çok.”



İŞARET DİLİYLE TOPLAMA ÇIKARMA

Pelin Hoca’nın kişisel meraktan başlayan öğrenme isteği eğitimde fırsat eşitsizliklerini, işitme engellilerin yaşadığı zorlukları görünce ‘öğretme isteği’ne dönüşüyor. Türk İşaret Dili destekli işitme engelli topluma eğitim veren bir sosyal girişim olan ‘Anlatan Eller’i kuruyor. En çok matematiği öğrenmede zorluk yaşadıklarını belirten Baykan, manava gidip toplama-çıkarma, para alıp-verme gibi yöntemlerle soyut kavramları somutlaştırdığı videolar çekerek, Youtube’a yüklüyor. Youtube ve Facebook’tan onlara seslenerek, hangi konularda zorlandıklarını sorup, derslerini buna göre hazırlıyor.

Baykan, Şişli Belediyesi’yle görüşerek, dersleri sınıfa taşıdı. Her hafta perşembe sabah ve akşam, iki gruba ücretsiz matematik kursu veriyor. Şu anda 28 öğrencisi var. İlginin yoğun olduğunu belirterek, “Çekmeköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece’den gelen oluyor” diyor. Bir de isteği var: “Gelecekte işitme engelli öğretmenler olsun.”





“Biri bana ‘İki elinin ışığı bizleri aydınlatacaktır’ demişti. Çok etkilendim, o cümleyi hayatımın en üstüne taşıdım. İşimden istifa ettim. Vi-

deolara yöneldim.”



ÖĞRENCİLERİ ANLATIYOR

Eda Tavacı: Bilgi Üniversitesi’nden iki yıl önce mezun oldum. Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girdim ama başarılı olamadım. DGS’de işitme engelliler için eğitim olmalı. Bu kursun olmasına çok sevindim. Matematik çok konuşularak anlatılıyor. DGS ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanıyorum. Türkiye’nin ilk sağır baleriniyim. İşitme engelli miniklere eğitim vermek istiyorum.



Betül Öztürk: İlkokulu işitme engelliler, liseyi normal okulda okudum. İlk kez dört yıl önce üniversite sınavına girdim. Matematikten nefret ediyordum, okulda hiç öğrenemedim. İşitme engelli olmak kolay değil. Pelin Hocayı görünce tekrar sınava girmek istedim. Burada iletişim çok kolay. EKPSS’ye katılacağım.



Çiğdem Güllek: 21 yaşındayım. Liseden yeni mezun oldum. Üniversite sınavını kazanamadım. Öğretmen hep konuştuğu ve işaret diliyle anlatmadığı için matematik öğrenemedim. Bu sene sınava ve KPSS’ye gireceğim. Resim öğretmeni olmak istiyorum. İşitme engelli küçük çocuklara resim öğreteceğim.