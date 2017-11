'Sessiz bir adamdım konuşmayı öğrendim'

◊ Yeni sezonda da “İsimsizler” ile izleyici karşısındasınız. Neler söylemek istersiniz?

- Bu sezon yeni bir konseptle seyirci karşısına çıktık. Geçen sezon var olan hikayemizi daha detaylı ele alarak bir hikaye türettik. Geçen seneden beri söylüyorum, bu işin öyküsü muadillerinden farklı olarak daha reele dayanıyor, yine bu yoldan yürüyoruz. Her durakta güzel şeylerle karşılaşıyoruz, ne mutlu bize.



◊ Artık İstanbul’dasınız, çekimler nasıl geçiyor?

- İyi, güzel. İstanbul biraz yorucu memleket tabii, her şeyi şehrin temposuna göre planlamak zorundasınız. Ama bütün bu kargaşa daha motive edici, en azından benim için öyle. Çekimler keyifli, ekibimiz güzel, ben acayip keyif alıyorum.



◊ Derman’la aranız nasıl? Derman’ın en çok hangi özelliğini seviyorsunuz?

- Bayağı iyiyiz (gülüyor). Derman’ın coşkusunu seviyorum. Doğru bildiğinin peşinden giden, adalet duygusu olan bir adam. Bunun için mücadele etmesi de beni ona doğru çekiyor. Bir de öğreniyor tabii, şehir düzenine ayak uydurmaya çalışıyor.



MESLEĞİN İNCELİĞİNİ BİLEN “BU ROLÜ OYNAMAM” DİYEMEZ



◊ Derman sizin hangi yönünüzü ortaya çıkardı?

- Sessiz bir adamdım, paylaşmayı öğrendim. Konuşmayı, samimiyetle anlatabilmeyi öğrendim. İçinden geçeni anlatabilmeyi, bu dürüstlük ve samimiyetle davranmanın ölçütlerini öğrendim.



◊ Sokaktan nasıl tepkiler geliyor?

- İnsanlar Derman’ın repliklerini veya tepkilerini tekrarlıyor, acayip mutlu oluyorum. Bazen de anlattığımız hikayeyle ilgili mesajlar ve tepkiler geliyor, dokunmak istediğimiz eli tuttuğumuzu görüyorum. Daha sıkı kavrıyorum o zamanlar.



◊ Oyunculuk kanınıza nasıl girdi? Oyunculuktan önce başka bir meslek hayali var mıydı?

- Başka bir meslek hayalim hiç olmadı. Lise üçüncü sınıfta tiyatroya merak sardım. İçimden taşmaya can atan her şeyi oyunculuk yoluyla aktarabildiğimi fark ettim. Sonra çok çalışıp konservatuvara girdim, ardından da macera başladı zaten (gülüyor).



◊ Dizide veya sinemada “asla oynamam” dediğiniz bir rol var mı?

- Yok. Güzel bir hikâye anlatılıyorsa her şeyi oynayabilirim.







İYİ OYUNCU AKILLI VE SAMİMİ OLUR



◊ Dizi dışında başka projelerinizi var mı?

- Sinemada yer almak istiyorum, çeşitli projeler ve beğendiğim hikayeler var. Zaman konusunda önümü görebildiğim noktada bir şeyler yapacağız inşallah. Tiyatro maalesef yok... 1.5 senedir tiyatro yapmıyorum, ama çok çok istiyorum. Sahnede olmayı özledim.



◊ İyi oyuncuyu nasıl tanımlarsınız?

- Akıllı bir insandır o. Kendinin farkında olandır. Samimiyetini esirgemez. Esirgerse bu işi beceremez. İliklerine kadar çaba sarf eder. Disiplinlidir. Çok çalışır, çekinmez, dener...



◊ Oyunculuktaki hedefleriniz ve hayalleriniz nedir?

- Güzel işler yapmak istiyorum. İyi hikayeler anlatmak, oynamak, izlemek. İlk önceliğim bu. Bir yandan da kendi projelerim var. Onları geliştirmek istiyorum. Beraber iş yaptığım insanlarla yan yana gelerek üzerlerine çalışıyorum.