Seslenen Kitap’ın Storytel’e satışı tamamlandı

Seslenen Kitap, kurulduğu 2014 yılından bu yana Türkiye’de mobil uygulaması aracılığıyla oldukça büyük bir büyüme kaydetti. Platformunda bugün 200 bin üyeye ve 250’den fazla sesli kitaba ulaşan Seslenen Kitap’ın, dünyanın lider sesli kitap şirketleri arasında yer alan İsveçli Storytel Group’a satışı Kasım 2017 itibariyle tamamlandı. Bu satış işlemi, yerli start-up şirketlerinin yüksek potansiyelini kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda yabancı yatırımcıların Türkiye’deki start-up şirketlerine olan ilgisini de arttırıyor. Seslenen Kitap, Storytel’in Türkiye’de internet üzerinden yayın yapan şirketi olarak faaliyet göstermeye devam edecek.



Storytel Group, internet üzerinden yayın ve yayıncılık olmak üzere iki alanda faaliyet gösteriyor. İnternet üzerinden yayın alanında, Storytel ve Mofibo markaları altında şu an İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İspanya ve Rusya’da sesli kitaplar ve e-kitaplar için aktif olarak üyelik sunuyorlar. Bu alan aynı zamanda, Storyside (İsveç) ve Rubinstein Audio (Hollanda) sesli kitapları da dahil olmak üzere, sesli kitap yayıncılığı ve Storytel Original’i de kapsıyor. Seslenen Kitap’ın satın alımı, şirketin yerel girişimcileri destekleyerek uluslararası alanda kendileriyle birlikte hareket etme vizyonu ve büyüme stratejisiyle birebir örtüşüyor.



Şrketin CEO’su Jonas Tellander Türkiye’nin müzik ve film içerikleri için üyelik servisleri alanında önemli bir pazar haline geldiğini belirterek kendi servisleri için de bu anlamda büyük bir potansiyel gördüklerini söyledi ve sözlerine devam etti; ‘Türkiye’nin ilk sesli kitap dükkanı Seslenen Kitap, lansmanından bu yana oldukça hızlı bir büyüme kaydetti ve pazardaki lider konumunu sürdürdü. Aynı zamanda lansmanından itibaren 2 yıl içinde sesli kitap uygulamasıyla önemli sayıda üye kazandı. Şirket konsepti ve Seslenen Kitap ekibiyle birlikte, Türkiye’yi büyük bir sesli kitap pazarı haline getireceğiz. Şirketin faaliyet gösterdiği farklı pazarlarda yer alan ve Türkçe konuşan geniş kitleyi de göz önünde bulundurduğumuzda, Seslenen Kitap’ın yüksek kalitedeki sesli kitaplarının Türkiye dışındaki bölgeler için de çok uygun olacağını düşünüyoruz.’

Seslenen Kitap’ın Kurucu Ortağı Berk İmamoğlu, Türkiye’nin ilk sesli kitap dükkanı olarak 2014 yılından bu yana güncel yazarların son kitaplarını ve çok okunan popüler yazarların başyapıtlarını sesli kitap olarak sunduklarını belirtti ve sözlerine devam etti: ‘Kurulduğumuz günden beri platformumuzu özenle geliştirmeye ve büyütmeye devam ettik. 3 yıl içerisinde 200 bin üye sayısına ve 250’den fazla sesli kitaba ulaştık. Sesli kitaplar için Türkiye’de kısa zamanda büyük bir ilgi yarattık ve bu ilgiyi daha da arttırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’yi büyük bir sesli kitap pazarına dönüştürmek için Storytel Group’un vizyonu ve katkıları bizim için büyük önem taşıyor.’