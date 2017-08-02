Seslendirme sanatçılarına güzel haber

yunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi amacıyla kurulan Oyuncular Sendikası; 2 yıldır süregelen seslendirme taban fiyatları çalışmaları sonuca ulaştı.

Seslendirme mesleğinde ilk kez bir alanda taban tarife uygulamasına geçilerek seslendirme oyuncularınınemeğine karşılık gelen minimum değerlerin belirlenmesi üzerine önemli bir adım atıldı.

1 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlüğe giren uygulamada Yabancı bir dijital yayın platformu olan NETFLIX için Türkçe seslendirilen ve yayın süresi 20 dakika ve üzerinde olan dizi, film, belgesel vb. kayıtlarda seslendirme oyuncularına seslendirdikleri rollerin ağırlığına (derecesine) göre ödenmesi gereken minumum ücretler artık sendika onaylı bir tarife ile belirlenecek.



Sendika'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalar ;



Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul: Oyuncular Sendikası bünyesinde yer alan mikrofon oyuncuları için iki yıllık çalışmanın sonucunda atılan adım, Türkiye'de fazla görülmeyen biçimde sosyal diyalog yoluyla elde edilmiştir ve sosyal diyalog sürecine devam edilerek mesleğin öteki yapılanmaya ihtiyaç duyulan alanları onarılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Oyuncular Sendikası Seslendirme Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Gidişoğlu: Yolumuz uzun çünkü seslendirme sektörü maalesef ürettiği artı değerin çok altında bir ekonomik karşılık buluyor, özellikle iç piyasada. Yani mesleğin çözülmesi gereken çok sorunu var. Ama artık sendikanın varlığı ve örgütlülüğümüz sayesinde yeni adımlar atacağımıza olan inancımız tam. Sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.