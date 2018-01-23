Sesinizi telefondan gizli gizli dinleyen tehlike: Skygofree

Kullanıcıların verilerini gizlice topalyan İtalya ana vatanlı bu spyware, Kaspersky Lab tarafından 'Skygofree' adı ile hitap ediliyor. Güvenlik şirketine göre bu virüs GPS konumuna göre bulaştığı cihazın çevresini dinleyebiliyor, açıkları bulunan Wi-Fi ağlara bulaşıyor ve Android Accessibility Service'i kötüye kullanarak WhatsApp'tan veri çalabiliyor.





Sadece bununla kalmayan virüs, fotoğraf ve video çekebiliyor, konum bilgilerini çalabiliyor, kayıtlı sesler ile arama yapabiliyor, SMS yollayabiliyor ve hatta depolanmış veri hırsızlığı bile yapabiliyor.

Kaspersky Lab, bu tip bir tehlikeye bulaşmamak için Play Store dışında hiç bir yerden uygulama yüklenmemesi gerektiğini, web sitelerinin ve sayfaların URL'lerinin doğru olmasına dikkat edilmesinin faydalı olacağını bir kez daha hatırlatıyor.



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