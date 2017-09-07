‘Sesim birleştirilmiş’

Karakuş, bu konuşmaların daha önceki konuşmalarının bir araya getirilmesiyle hazırlandığını savundu ve şu iddiaları dile getirdi:

“Bu kayıtlar bana ait. Sığ düşünmüş olursak, bir kişi benim adımı kullanmış olabilir. Geniş düşünürsek, 2 bin saat üzerinde uçuşum var. Her saatte 20 cümle kursam, 40 bin cümle eder, her cümlede 25 harf olsa, 1 milyon harf eder. 1 milyon harften de isterseniz mesnevi yazdırabilirsiniz. Ben bunu kabul etmiyorum, yalan, düzmece. Ben yapmışım gibi yazılmış.”

BEN DEĞİLİM DİYECEĞİM

Daha önce verdiği ifadeleri, “İşkence altında alındı” diyerek kabul etmeyen Karakuş, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz günü darbe girişiminin yönetildiği merkez olan 143. Filo’daki görüntülerinin de kendisine ait olmadığını savundu. Karakuş, “141. Filo’daki görüntüler bana ait. 16 Temmuz günü 143. Filo’da olduğuma ilişkin görüntü bana ait değil. 16 Temmuz günü 143. Filo’ya gitmediğim için bu kişi ben değilim. 2011 yılında 143. Filo’da görevliydim. O koridorda birçok görüntüm vardır. O görüntü alınır, altına 16 Temmuz yazar. Ondan sonra ‘bu sen misin?’ 16 Temmuz’daki görüntü bana ait değildir” ifadesini verdi.

Darbe olduğunu saat 03.30’dan sonra müşteki Yarbay Nihat Altıntop’tan öğrendiğini ileri süren Karakuş, “Darbe olduğunu, darbenin merkezinin Akıncı Üssü olduğunu saat 03.30’dan sonra öğrendim. Kulede olduğum için bilmiyorum. Filoda kalsam kim uçuşa gitti diye bilirdim. Kule karanlık, bir şey görünmüyor” dedi.

ABD İLE 2.770 GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın, sanık Hakan Karakuş’un 18 Mayıs’tan 16 Temmuz’a kadar ABD’deki bir telefon numarası ile 2 bin 770 kez görüşme yaptığını iddiasını dile getirmesi üzerine de Karakuş, “Mümkün değil bir yanlışlık var. Ben böyle bir arama yapmadım” yanıtını verdi.



