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Cenker Tezel

Cenker Tezel

ctezel@hurriyet.com.tr

Ağa’dan reşat altını

27 Eylül 2004

Yönetmen Sedat Ülker’in oğlu Levent sünnet oldu.

‘Olacak O Kadar’ adlı dizinin 10 yıldır yönetmenliğini üstlenen Sedat Ülker’in oğlunun sünnet düğününe Levent Kırca-Oya Başar çifti de katıldı. Şu sıralar Kanal D’de yayınlanacak Ağa adlı dizinin çekimlerini sürdüren Kırca, küçük Levent’in hem isim babası hem de kirvesi oldu. Kırca, sünnet olan çocuğa eşi ve kendi adına birer reşat altını taktı.

Yürümek zor

Aşkımsın şarkısı dillere dolanan Mirkelam geçtiğimiz hafta sonu Ortaköy turundaydı. Önce Anjelique Bar’da eğlenen Mirkelam, geç saatlerde Crystal Club’a geçti. Anjelique’ten Crystal’e erkek arkadaşının kullandığı motosikletle gitmeyi tercih eden Mirkelam trafik sorununu halletmiş görünüyordu. Mirkelam, Teşvikiye’de butik sahibi olan Serhat adındaki arkadaşıyla geç vakitlere kadar Crystal’da eğlendi. Ağzından sakızını düşürmeden...

Sevgilisi kadroda değil

BJK’nin defans oyuncusu Emre Aşık, takımın yeni teknik direktörü Del Bosque tarafından kadroya alınmıyor. Bu duruma en az Emre Aşık kadar, sevgilisi Aysu Kayacı da üzülüyor. Geçtiğimiz gece Shu Bar’daki bir tanıtım gecesine yanında sevgilisi Emre Aşık olmadan katılan Aysu Kayacı meslektaşlarıyla eğlendi. Sevgilisinin kadroya girememesiyle ilgili bir soruyu da ‘Bekleyip göreceğiz’ diyerek yanıtladı.

Forma uğur getirecek

Fenerbahçe’nin yarın gece İngiltere’de Manchaster United ile oynayacağı maça gitmeye hazırlanan Metin Şen, maç öncesi Etiler Şamdan Bar’da eşi Aslı Şen ile eğlendi. Bar çıkışı, ‘Elvir Boliç’in 1996 yılında Manchaster United’a gol attığı maçta giydiği formayla İngiltere’ye gidiyorum, bu forma Fenerbahçe’ye uğur getirecek’ dedi.

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