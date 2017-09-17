Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Sesi duyan oraya koştu... Kimse gözlerine inanamadı

    Sesi duyan oraya koştu... Kimse gözlerine inanamadı

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 14:35 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 14:52

    İstanbul Beşiktaş'ta aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir sürücü vitesi karıştırınca ölümden döndü. Aracını yanlışlıkla geri vitese takan sürücünün apartman ile kaldırım arasında asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Caddesi üzerinde dün akşamüzeri meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir kadın sürücü vitesi karıştırdı. Sürücü, yanlışlıkla aracı geri vitese alıp gaza basınca araç hızla geri giderek apartman ve cadde arasında asılı kaldı.

    Sesi duyan oraya koştu... Kimse gözlerine inanamadı

    Apartman ve cadde arasına bir aracın asılı kaldığını ve kadın sürücünün hala aracın içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan kadın sürücüyü kurtardı. Ardından apartman ve cadde arasında asılı kalan araç halat bağlanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Sesi duyan oraya koştu... Kimse gözlerine inanamadı

    OLAY ANI KAMERADA

    Aracın apartman ile cadde arasında asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücü aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışıyor. Bir başka kadın ise sürücüyü yönlendirerek aracı çıkarmasına yardımcı oluyor. Bir anda kontrolden çıkan araç hızla geriye doğru gidiyor. Aracın kaldırım ve apartman arasında asılı kaldığı görülüyor.

    Etiketler: Beşiktaş , Trafik kazası , Dikilitaş , itfaiye
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri