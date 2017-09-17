Sesi duyan oraya koştu... Kimse gözlerine inanamadı

Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Caddesi üzerinde dün akşamüzeri meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir kadın sürücü vitesi karıştırdı. Sürücü, yanlışlıkla aracı geri vitese alıp gaza basınca araç hızla geri giderek apartman ve cadde arasında asılı kaldı.







Apartman ve cadde arasına bir aracın asılı kaldığını ve kadın sürücünün hala aracın içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan kadın sürücüyü kurtardı. Ardından apartman ve cadde arasında asılı kalan araç halat bağlanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.







OLAY ANI KAMERADA



Aracın apartman ile cadde arasında asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücü aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışıyor. Bir başka kadın ise sürücüyü yönlendirerek aracı çıkarmasına yardımcı oluyor. Bir anda kontrolden çıkan araç hızla geriye doğru gidiyor. Aracın kaldırım ve apartman arasında asılı kaldığı görülüyor.