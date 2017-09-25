Ses ve SMS’i kaldırdı

Sadece internet paketinden oluşan ‘Lifecell’ adındaki yeni pakette, konuşma dakikaları ve SMS’ler yer almıyor. Geçen yıl Turkcell’in KKTC’deki şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell’de sunulmaya başlanan Lifecell’de arama ve mesajlaşma dâhil tüm haberleşme mobil internet üzerinden yapılıyor. Kullanıcılar, konuşma ve mesajlaşma gibi iletişimlerini Turkcell’in BiP servisi üzerinden gerçekleştiriyor. Yapılan görüşmeler ve mesajlaşmalar karşılıklı BiP kullanıcıları arasında kota sınırı olmadan kullanılabiliyor. Lifecell kullanıcıları aylık olarak online müzik platformu fizy’i 15 GB, TV platformu TV+’ı 15 GB, Dergilik’i 8 GB, bulut depolama servisi lifeBox’ı 10 GB, Facebook ve Twitter’ı 2 GB kullanabiliyor. Super, Extra ve Pro olmak üzere üç ayrı paket ile gelen Lifecell tarifelerinde yer alan uygulamalarda geçerli 50 GB yer alacak. Lifecell’de Super tarifesini seçecek abonelere toplam 55 GB’lik internet paketi 49 TL’ye satılacak. Extra paketini tercih eden aboneler ise toplamda 57 GB’lık internet paketine 59 TL’ye sahip olacak. Toplamda 60 GB’lık Lifecell Pro tarifesi ise kullanıcılara 69 TL’den sunulacak.

Lifecell’li olan müşterilerin konuşma ve mesajlaşma ihtiyaçlarını BiP üzerinden karşılayabileceklerini ifade eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Müşterilerimiz sadece mobil internetle tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. BiP üzerinden anlık mesajlaşacak, sesli ve görüntülü konuşacaklar. Karşı taraf BiP kullanmasa bile sorun yaşamayacaklar. BiP üzerinden hem sabit numaraları hem de GSM numaralarını arayabilecekler. Lifecell kullanıcısı, BiP uygulaması olanı sınırsız arayabileceği gibi, BiP uygulaması olmayanı da arayabilecek. Yani mobil ve sabit hatlar da BiP üzerinden aranabilecek. Bu teknoloji sayesinde karşı taraftan gelen her türlü aramalar da aynı şekilde BiP üzerinden yanıtlanabilecek” dedi. Bütün, “Müşterilerimiz paketlerine dâhil fizy ile sınırsız müzik dinleyecek, TV+’tan istedikleri TV kanalı veya filmi istedikleri yerde izleyebilecek. Dergilik uygulamasındaki dergi ve gazetelerden seçtiklerini anında okuyabilecek. lifebox ile fotoğraf, videolar ve tüm dosyalarını bulutta depolayabilecek. UpCall uygulaması ile de telefonda kayıtlı olmasa bile arayan numaranın kime ait olduğunu görebilecek” dedi.