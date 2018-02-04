O Ses Türkiye 2018 finalistleri kimler oldu? Peki O Ses final bölümü saat kaçta?

O Ses Türkiye 2018 finalini merak edenlerin beklediği gün geldi çattı. Toplamda altı ismin jüriyi ve halkı etkilemek için kıyasıya mücadele edeceği O Ses Türkiye final bölümü 4 Şubat Pazar saat 20:00'da başlayacak ancak eski bölümlere ait görüntülerin ardından final bölümü başlatılacak. Peki O Ses Türkiye finalistleri kimler?



O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de yarı finalin tamamlanmasının ardından finale kalan isimler belli oldu. İşte, sms oylaması sonucunda Gökhan, Yıldız, Hadise ve Murat'ın takımından finale kalan isimler;

Murat'ın takımından Aydan Kahraman

Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova

Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek

Murat Boz'un takımından Nihat Mugil

Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan

Gökhan'ın takımından Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi