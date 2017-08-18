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    Serviste can veren Alperen’in gittiği kreşin camlarını taşladılar

    İHA
    18 Ağustos 2017 - 11:48Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 11:50

    İzmir’de, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in serviste unutulup hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, okula giden bazı kişiler anaokulunun camlarını indirdi.

    3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.

    Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

    Okul yetkilileri de sosyal medya hesaplarından ‘Yastayız’ yazısının olduğu bir resim paylaştı. Onlarca kişi, yazının ardından okulun hesabına tepki mesajları paylaştı. Neden önlem alınmadığını soran vatandaşlar, duruma isyan etti.

    İki yıl önce yine unutmuşlarİki yıl önce yine unutmuşlar

    Etiketler: alperen , izmir , kreş
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