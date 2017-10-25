Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Servislere yeni yönetmelik denetimi

    Servislere yeni yönetmelik denetimi

    ANKARA
    25.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla önceki gün bilgilendirme toplantısı yapılan Okul Servis Araçları Yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Araç takip sistemi, her çocuk için 3 nokta emniyet kemeri, koltuklara oturmaya duyarlı sensörlü sistem zorunluluğuyla dikkat çeken yönetmelikteki MEB’den sertifika alma şartı 3 Eylül 2018’de, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan belge alma koşulu ise 3 Eylül 2020’de yürürlüğe girecek. Araçlardaki cam filmleri ‘derhal’ sökülecek. Fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar 3 Eylül 2019 tarihine kadar uygun hale getirilecek.

    Servislere yeni yönetmelik denetimi

    Taşıma şirketleri, her eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile asıl ve yedek şoförlerinin isimlerini ve araçların plakalarını aynı gün içinde okul yönetimine bildirecek. Okul servislerinin kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik ya da elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olabilecek. Otomatik olduğu takdirde kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle bildirilecek. Okul servis araçlarında çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak. Servislerin iç düzenlemesinde, açıkta demir aksam olmayacak. Yeni yönetmelikle birlikte çeşitli kentlerde okul servislerine yönelik sıkı denetimler dikkat çekti.

    Etiketler: gazetehaberleri , Süleyman Soylu , Soylu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri