Servislere yeni yönetmelik denetimi

Araç takip sistemi, her çocuk için 3 nokta emniyet kemeri, koltuklara oturmaya duyarlı sensörlü sistem zorunluluğuyla dikkat çeken yönetmelikteki MEB’den sertifika alma şartı 3 Eylül 2018’de, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan belge alma koşulu ise 3 Eylül 2020’de yürürlüğe girecek. Araçlardaki cam filmleri ‘derhal’ sökülecek. Fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar 3 Eylül 2019 tarihine kadar uygun hale getirilecek.

Taşıma şirketleri, her eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile asıl ve yedek şoförlerinin isimlerini ve araçların plakalarını aynı gün içinde okul yönetimine bildirecek. Okul servislerinin kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik ya da elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olabilecek. Otomatik olduğu takdirde kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle bildirilecek. Okul servis araçlarında çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak. Servislerin iç düzenlemesinde, açıkta demir aksam olmayacak. Yeni yönetmelikle birlikte çeşitli kentlerde okul servislerine yönelik sıkı denetimler dikkat çekti.



