Servislere gün ışığı ayarı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın 8 Eylül tarihinde, yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınladığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, “2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması” istendi.

Bundan dolayı, “Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi” talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi. Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

KAYIT PARASI İSTEYENE İŞLEM YAPILACAK

Genelgede, ayrıca velilerden kayıt ücreti adı altında ücret talep edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, isteyen okul yöneticileri hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

İSTANBUL’DA 08.00’DEN ÖNCE ZİL ÇALMAYACAK

Geçen yıl sabahın erken saatlerinde öğrencilerin yollara düşmesi yoğun eleştirilere neden olmuştu. Uykulu gözlerle dersbaşı yapan öğrenciler için İstanbul Valiliği bu seneye yönelik yeni bir adım atarak, ilçe milli eğitim müdürlükleri yanında kaymakamlıklara ve ilçe emniyet müdürlüklerine de gönderilen yazıyla ikili eğitim yapan okullarda derslerin saat 08.00’den önce başlatılmaması talimatı verdi. Yeni uygulama tekli eğitim yapan okulları memnun ederken ikili öğretim olan kurumlarda ders çıkış saati 19.00’u bulacak. İstanbul Valiliği’ndeki yetkililerden alınan bilgilere göre, geçen sene başlanan yaz saati uygulaması ardından velilerin isteği üzerine bu karar alındı. (Gülseven ÖZKAN)

BAKANLIK VE ÜNİVERSİTE RAPOR HAZIRLADI: EN BÜYÜK SORUN KORSAN TAŞIMA

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı ile Atılım Üniversitesi’nin, servisçiler ve taşımacılık yapanlarla birebir görüşerek hazırladığı “Ulaştırma Sektör Raporu” Türkiye’de bu sektörün sorunlarını ortaya koydu. Raporda özetle şu tespitler yer aldı: “Korsan taşımacılık servisçi esnafının en önemli sorunlarındandır. Bu sektörde korsan taşımacılık yaygın olarak üç şekilde yapılmaktadır. Birincisi, plaka tahdidinin olduğu illerde tahditli plaka olmadan servis taşımacılığı yapılmakta. İkinci ve denetimi daha zor olanı, ikiz plaka, üçüz plaka diye de bilinen tahditli bir plakanın illegal olarak çoğaltılması suretiyle korsan servisçilik yapılması. Son olarak da yük taşımak amacıyla imal edilmiş ve ruhsatında ‘kamyonet’ olarak tescilli yandan camlı panelvan araçlara illegal şekilde koltuk takmak suretiyle korsan servis taşımacılığı yapılmakta.

Trafik denetleyicileri, düzenlemeyi yapan belediye olduğundan cezaların da belediye zabıtaları tarafından yazılmasını beklerken; belediye ise trafik cezalarının trafik denetçileri tarafından yazılabileceğini savunmaktadır. Bu durumda trafik denetleyicileri ve belediye arasında karşılıklı yaşanan yetkisizlik problemi nedeniyle cezaların uygulanamaması, korsan taşımacılığın yaygınlaşmasını teşvik etmektedir. Ayrıca bu meslekte çalışanlara yönelik yapılacak bir düzenleme ile ehliyetin yanında ikinci bir belge verilme zorunluluğu getirilmelidir. ” (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)

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