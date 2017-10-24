Servislere Alperen ayarı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu’nda ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı. İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hazırlanan yeni yönetmelik taslağında bazı düzenlemeler şunlar:



TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU: Zorunlu eğitim ile okul öncesi eğitimin yanı sıra kreş, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de sisteme dahil edildi. Mevcut durumda servislerin çalıştırılması sadece okul aile birlikleri tarafından gerçekleştiriliyordu. Düzenleme ile taşımacıyı tespitle ilgili komisyonlar kuruldu. Komisyona okul yönetimleri, okul aile birlikleri, eğitimci/öğretmen ve veliler; kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü taşımacıyı tespit komisyonuna sözkonusu kurum müdürleri, grup sorumluları ve veliler dahil edildi.



SENSÖRLÜ KOLTUK, ARAÇ TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU: Üç noktalı emniyet kemeri, güvenlik kamerası, sensörlü koltuk ve araç takip sistemlerinin bulundurulması zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeler 3 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.



TAŞIMA ENGELİNE ‘MÜSTEHCENLİK’ GELDİ: 5 yılda bir alınan psikoteknik raporun yanında her yıl aile hekiminden rapor alınması koşulu getirildi. Taşımacılar, şoförler ve rehber personel kovuşturma aşamasında olsalar bile bazı suçlar serviste çalışmalarına engel olacak. Mevcut yönetmeliğe kasten öldürme, cinsel saldırı, cinsel taciz, müstehcenlik, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları ilave edildi.



3 UYARIDA İZİN BELGESİ İPTAL OLACAK: Yönetmelik maddelerinin ihlali durumunda asli kusurlarda derhal, tali kusurlarda 3 uyarıdan sonra özel izin belgesi iptal edilecek. İptal edilen özel izin belgesi aynı eğitim öğretim yılı içinde; kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü servis faaliyetlerinde ise takvim yılı içinde yeniden düzenlenemeyecek.



ARACIN İÇİ KONTROL EDİLECEK: Şoför ve rehber, taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol edecek.



- Rehber personel, 22 yaşından büyük ve en az lise mezunu olacak. Bu personel çocukların servislere güvenli şekilde bindirilip indirilmesini, karşıdan karşıya geçişlerini sağlayacak, çocukların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına bakacak. Taşıma öncesi ve sonrasında aracın içini kontrol edecek.



İSİM LİSTESİ: Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin servis hizmetlerinde çocuklar evden alındıktan sonra isim listesi tutulacak, kuruluş müdürüne teslim edildiğine dair günlük çocuk takip/devam defteri olacak. Gelmeyen ya da teslim alınmayan çocuklarla ilgili olarak aileye hemen bilgi verilecek.



- Servis şoförleri 26 yaşından küçük, 66 yaşından büyük olamayacak.



REHBERLERE ÖZEL YETENEK: Rehber personelin trafikte daha rahat görünmesi, uyarılarına diğer sürücülerin riayet etmesi için reflektif yelek giymesi, yardımcı ışıklar kullanması zorunluluğu getirildi. Rehber personele, uyarılara uymayan sürücüler hakkında tutanak düzenleme yetkisi verildi.



CAMLARA RENKLİ FİLM YASAK: Servislerde iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamayacak. Okul servis araçlarının camlarına renkli film tabakalarının yapıştırılması yasaklandı. Olanlar derhal sökülecek.





3 yaşındaki Alperen Sakin, 15 Ağustos’ta İzmir’in Çiğli ilçesinde anaokuluna giderken öğrenci servisinde unutulmuş, küçük çocuk havasızlık ve sıcaktan hayatını kaybetmişti.



