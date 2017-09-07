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Servislerde yeni düzen geliyor... Herkes şoför olamayacak

Murat YILMAZ/ANKARA
07.09.2017 - 16:45 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 18:35

İstanbul’daki servisçi çatışmasının ardından servis şoförleriyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, servis şoförlerinin sınava tabi tutulacağını, kazananların belgelendirileceğini, belgesi olmayanların servis şoförlüğü yapamayacaklarını açıkladı.

İstanbul’da servisçilerin çatışmasıyla gözlerin çevrildiği okul servislerindeki şoförler için ‘mesleki yeterlilik belgesi’ zorunluluğu geliyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen ve mesleki standartları Resmi Gazete’de yayımlanan belge için ulusal yeterlilik şartlarının ise önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.

YÜZ KIZARTICI SUÇU OLANI UZAKLAŞTIRACAK

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, servis şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik belgesinin nasıl verileceğini, kimlerin alabileceğini Hürriyet’e anlattı. Mesleki yeterlilikler belirlendikten sonra adayların sınava alınacağını kaydeden Başkan Ceylan, Söz konusu mesleki yeterlilik belgesi, yüz kızartıcı suçtan sabıkası bulunan sürücüleri de okul servis şoförlüğünden uzak tutacak” dedi.

Servislerde yeni düzen geliyor... Herkes şoför olamayacak

KANITLAMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Ceylan yeni uygulamayla ilgili şöyle konuştu: “Sınav öncesi pedagojik formasyon eğitimi alacak olan sürücüler, kişisel gelişim ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarını kanıtlamak zorunda kalacaklar. Çevre kontrolleri, iş sağlığı ve güvenliği, işin yürütümü ile ilgili psikoteknik konulardan teste tabii tutulacaklar. Söz konusu mesleki yeterlilik belgesi, yüz kızartıcı suçtan sabıkası bulunan sürücüleri de okul servis şoförlüğünden uzak tutacak.

BEŞ YILDA BİR YENİLENECEK

Daha önce herhangi bir suçtan ceza almamış, hüküm giymemiş, yargılanmamış kişilere mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Söz konusu belgenin her beş yılda bir yenilenmesi gerekecek. Trafikteki denetimleri trafik polisleri yapacak. Belgesi bulunmayan şoförlere cezai yaptırım uygulanacak. İlerleyen dönemde yapılacak düzenlemelerle belgenin denetimini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmasını amaçlıyoruz.”

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Etiketler: okul servisi , adem ceylan , sınav
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