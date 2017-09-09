Servisçi cinayetine 1 tutuklama

Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı’ndaki bir okulun bahçesinde iki servis firmasının çalışanları arasında kavga çıktı. Silahlı çatışmaya dönen olayda Cüneyt Elik (27) öldü, 2 kişi yaralandı. 5 şüpheli dün adliye sevk edildi. Sedat Tunç B. savcılıkça bırakıldı. 4 kişi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Aytekin’i, “Kasten adam yaralama”, Aygün’ün de “Kasten öldürme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Sevim K.’yı serbest bırakan mahkeme, Serkan V.’yi de adli kontrolle bıraktı.