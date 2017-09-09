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    Servisçi cinayetine 1 tutuklama

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    09.09.2017 - 00:53 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 00:53

    İSTANBUL’da salı günü bir okulun bahçesinde servisçilerin kavga etmesi sonucu 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda 2 kişi tutuklandı.

    Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı’ndaki bir okulun bahçesinde iki servis firmasının çalışanları arasında kavga çıktı. Silahlı çatışmaya dönen olayda Cüneyt Elik (27) öldü, 2 kişi yaralandı. 5 şüpheli dün adliye sevk edildi. Sedat Tunç B. savcılıkça bırakıldı. 4 kişi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Aytekin’i, “Kasten adam yaralama”, Aygün’ün de “Kasten öldürme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Sevim K.’yı serbest bırakan mahkeme, Serkan V.’yi de adli kontrolle bıraktı. 

    Etiketler: Servisçiler , servis ihalesi , gazetehaberleri
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