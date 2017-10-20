Servis yönetmeliğinde 4'lü çözüm paketi

Servislerle ilgili yönetmelik önümüzdeki hafta 4 bakanlık tarafından açıklanacak.



Son zamanlarda birçok sıkıntıya neden olan okul servisleriyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını söyleyen Tekin, velinin çocuğunu teslim ettikten sonra kaygı yaşadığı okul servisleriyle ilgili 4 bakanlığın ortak çalışma yaptığını söyleyerek, “İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim ve Ulaştırma bakanlıkları olarak çalışmaları tamamladık. Gelecek yıldan itibaren yeni yönetmeliğe göre servisler hizmet verecek” dedi. Çocuk unutan, aracının içinde uyuşturucu madde kullanan servis şoförlerine karşı nasıl önlem alacaklarını sordum. Müsteşar Tekin’in, bu konudaki açıklamaları şöyle:



1-) SERVİS İÇİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTI

MEB olarak biz hizmeti satın alma pozisyonundaydık. Ancak, şimdi biz de devreye girdik. Dört bakanlık olarak çalışmalarımızı tamamladık. İşbirliğimizin daha sağlıklı yürümesi için tedbirlerimizi artırdık. Yaşanan kötü olaylarla bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Bütün araçların servis içi güvenliği için bazı tedbirler aldık. Hiçbir çocuğumuzun artık serviste unutulmasını istemiyoruz. Güvenlik açığını en aza indirmeyi planlıyoruz. Araç içinde çocukların unutulmaması için birtakım teknolojik önlemler alındı. Şoför çocuğun araçta olup olmadığını oturduğu yerden geliştirilen sistemlerle görecek. Çocuklar emniyet kemerini takmadan hareket etmeyecek.



2-) OKUL MÜDÜRLERİ DENETLEYECEK

Daha önceden okul müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleri servislerle ilgili bir çalışmada yer almıyordu. Okul aile birliği hizmeti satın alıyor ya da kiralıyordu. Servis hizmetinin okullara alınması konusunda müdürler de yetkili olacak. Hem sorumluluk alacak, hem de yetkileri bulunacak.



3-) SERTİFİKA HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN

Halk eğitim merkezlerinde okul servisi şoförlerine ve yardımcı personel dediğimiz rehberlere eğitim verilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’müz programı hazırladı. Müfredatı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile hazırladık. Bu sertifikaları olmadan hiç kimse çalışamayacak. Hizmetiçi eğitim zorunlu olacak.



4-) ŞOFÖRLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Servis şoförlerinin güvenlik soruşturması da titizlikle yapılacak. Bu konuda hassasız, çocuklarımız güvenli ellere teslim edilecek.



HÜRRİYET SORDU YÖK BAŞKANI CEVAPLADI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a YKS ile ilgili adayların hâlâ merak ettiği soruları sordum, işte cevapları:



1) Örnek soru yayınlanacak mı?

Önümüzdeki günlerde örnek soru yayınlamayı düşünüyoruz.



2) Adaylar yeni sistemle ilgili daha sonra bilgilendirilecek mi?

Evet. Bugünden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi ile işbirliği çerçevesinde son sınıfta olan bütün öğrenci ve ailelerine bilgilendirme maili gönderilecek. Ayrıca yine MEB ile işbirliğiyle rehber öğretmenlere de bilgilendirme yapılacak. Çağrı merkezimiz de hizmet verecek.



3) Bu yıl puan türlerinde değişiklik olacak mı?

Bu yıl adaylar ilk kez yeni sistemle karşılaşıyorlar. İlk sene puan türlerinde bir değişiklik şu aşamada yapmıyoruz. Bu konuda bir sonraki sene için geniş çaplı uzmanlardan oluşan komisyonlar kuruyoruz, onların önerilerine göre bir çalışma yapacağız.



4) Açık uçlu soru sorulacak mı?

Açık uçlu soru ikinci sınavda olmayacak. Birinci sınavda da çok az sayıda olma durumu var. Bunun sebebi şu: ÖSYM’nin yaptığı analizlerde açık uçlu sorunun sınavın kalitesine, öğrencinin niteliğinin ölçümlenmesine pek katkı sağlamadığı sonucuna varılıyor.



5) Birinci ve ikinci sınav ne zaman başlayacak?

Birinci sınav 10.00’da başlayacak. 90 dakika sürecek. Sınav bittikten sonra yaklaşık 2.5 saat boşluk olacak. Adaylar biraz dinlenip, rahatlayacak. İkinci sınava bu boşluk sonrası başlanacak.