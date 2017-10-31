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    Servis şoförünü vuranlar yakalandı 24 nolu koltukta yakalandı 

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    31.10.2017 - 23:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kağıthane'de servis şoförü Kıyasettin Tacer’i öldüren Ferit A ve kardeşi Ercan A, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Ferit A, Antalya’ya kaçtığı otobüsün 24 nolu koltuğunda yakalandı.

    Olay, Kağıthane, Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü Kıyasettin Tacer (41) sabah saatlerinde okul öğrencilerini aldı. Öğrencileri okula bırakan Tacer, cadde üzerinde aracını park etti. Bu sırada siyah bir cip servis aracının yanına geldi. Daha sonra ise araçtan inen şüpheliler peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan Kıyasettin Tacer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırılarıyı Ferit A ve kardeşi Ercan A’nın gerçekleştirdiğini belirledi. İddiaya göre, Ferit A., 3 yıl önce Kıyasettin Tacer tarafından silahla vuruldu. Ferit A., bu saldırı sonrasında sakat kaldı. Kıyasettin Tacer bir süre cezaevinde kaldı. Saldırının bu olayın intikamı olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Cinayet Büro ekipleri Ferit A’nın otobüsle Antalya’ya kaçtığını belirledi. Otobüs Isparta -Antalya arasında durduruldu. Ferit A, 24 numaralı koltukta gözaltına alındı. Kardeşi Ercan A’da İstanbul’da yakalandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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