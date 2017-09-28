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    Servis şoförü 10 yaşındaki çocuğu darp etti

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 09:54 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 09:54

    Adana'da 6. sınıf öğrencisi, servis sürücüsü tarafından darp edildiğini söyleyince ailesi polise başvurdu.

    Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6. sınıf öğrencisi Y.S.O. (10) sabah servisle okuluna gitti. Okulun önüne geldiğinde servisten inen öğrenci, yolda okula girmek için beklemeye başladı. Bir başka servis sürücüsü, okul önünde yoğunluk olduğundan ilerleyemeyince sinirlenip aracından inerek yol kenarında bekleyen öğrenciyi yakasından tutarak kenara fırlattı.

    Neye uğradığını şaşıran ve korkan çocuk koşarak okula girdi. Bu durumu kimseye anlatmayan çocuk, akşam servisle evine gitti. Annesi çocuğun kıyafetlerini çıkartırken göğüsünde yara olduğunu görünce ne olduğunu sordu. Bunun üzerine çocuk başından geçen olayı anlatınca annesi hemen okula ve ardından polise giderek şikayetçi oldu. Okul yönetimi bu olayı hangi servis sürücüsünün yaptığını tespit etmeye çalışırken, polis de şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı. Ailesi, çocukları için Adli Tıp Kurumundan darp raporu aldı. Y.S.O., sürücünün kendisini birden fırlattığını ve çok korktuğunu söyledi.

    Etiketler: adana , servis şoförü , darp
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