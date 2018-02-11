Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Servis sapığına Yargıtay ‘dur’ dedi

    Servis sapığına Yargıtay ‘dur’ dedi

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    İş çıkışı bindiği servis aracında 17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan şoföre, yerel mahkeme ‘basit cinsel taciz’den para cezası verdi. Adalet Bakanlığı itiraz etti, Yargıtay olaya “Çocuğun basit cinsel istismarı” deyip kararı bozdu. Servis şoförü, 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

    Serviste istismar girişimine verilen para cezası, Yargıtay’dan döndü. Karara konu olay, 2016’da İstanbul’da yaşandı. Bir işletmede çalışan 17 yaşındaki N.U., iş çıkışı servise bindi. Ancak şoför B.T. güzergâh değiştirerek N.U.’yu her zamanki yerde indirmedi. Bunu fark eden N.U. tepki gösterip araçtan inmek istedi. Ancak B.T. izin vermedi ve “Birlikte gezelim” dedi. N.U. bu teklifi de reddedince B.T. aracı park etti, arkaya geçip N.U.’nun yanına oturdu. Şoför ellerini tutup koltuğa yatırdığı N.U.’yu öpmek istedi. Genç kız bağırıp direnince eyleminden vazgeçen servis şoförü, koltuğuna geri döndü. Servisten inen N.U., eve gittiğinde durumu ailesine anlattı.

    2 BİN 240 TL CEZA

    Ailenin şikâyeti üzerine servis şoförü gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, N.U. hakkında ‘basit cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası talebiyle dava açtı.

    Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Bakırköy 13. Asliye Caza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları doğrulayan sanık B.T., “Direnince öpmedim, vazgeçtim. Pişmanım” dedi. Mahkeme, B.T.’ye ‘iyi hal’ indirimi de yaparak 2 bin 240 TL adli para cezası verdi. Karar, temyiz edilmeyince kesinleşti.

    BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

    Dava dosyasını inceleyen Adalet Bakanlığı, sanığın eyleminin ‘cinsel taciz’ değil ‘cinsel saldırı’ suçu kapsamına girdiğini belirterek kanun yararına bozma istedi. Talebi görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, suçun ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ olduğuna karar verdi. Daire, “Kanuna aykırı” dediği yerel mahkeme kararını bozdu. Bu karar sonrası yeniden yapılacak yargılamada servis şoförü sanık, ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak

    Etiketler: istismar davası , cinsel saldırı , çocuğa cinsel saldırı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri