Servetine 6.2 milyar dolar daha kattı

Beklentilerden daha iyi gelen bilanço rakamları ile yüzde 7'lik bir yükseliş yaşayan Amazon hisseleri, kurucusu Bezos'un servetinin önemli ölçüde artmasını sağladı.

Bloomberg Milyarderler endeksine göre Bezos'un serveti 6.24 milyar dolar artışla 83.5 milyar dolara çıktı. Bezos böylece 88 milyar dolarla ilk sırada yer alan Microsft kurucusu Bill Gates ile aradaki farkı 4.5 milyar dolara indirdi.

Teknoloji liderleri dünyanın en zengin insanları listesinde en üstlerde yer alıyor ve şirketleri ekonominin genelinden daha iyi bir performans gösteriyor. İlk 10 sırasının 6'sını teknoloji şirketlerinin kurucuları oluşturuyor.

AMAZON'UN GELİRLERİ NE KADAR ARTTI?

Amazon'un üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışla 43,7 milyar dolara yükseldi. Firma, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 32,7 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 252 milyon dolar net kar elde eden Amazon'un bu yılın aynı dönemindeki net karı da yüzde 1,6 artışla 256 milyon dolara çıktı.

Amazon'un 2017 yılında ABD e-ticaretinin neredeyse %45'ini kontrol edeceği bildirildi

eMarketer tarafından yapılan bir araştırmaya göre; ABD'deki çevrimiçi satışlar bu yıl sonuna kadar yüzde 15,8 oranında artarak, 452,76 milyar dolara ulaşırken, bu satışlarda Amazon'un payının yüzde 43,5 olacağı (veya 196,75 milyar dolar) tahmin edilmektedir.

EN YAKIN RAKİBİNE BÜYÜK FARK ATTI

eMarketer'in tahminlerine göre; Amazon'un en yakın rakibi olan eBay'ın, e-ticaret satışlarında çok geride kalarak, bu yılın sonunda 30,66 milyar dolar e-satış hasılasına ulaşacağı ve toplam e-ticaret satışlarındaki payının ise %6,8'e düşeceği tahmin edilmekte.

Diğer bir e-ticaret şirketi Walmart'ın ise, e-ticaret satışlarının yıl sonuna kadar %46,8 oranında artarak 16,21 milyar dolara yükseleceği tahmin edilirken; Walmart'ın çevrimiçi operasyonlarını artırmak için verdiği büyük çabaya rağmen, ABD çevrimiçi perakende satışlarındaki payının %3,6 olacağı ve toplam perakende satışlarında ise sadece %0,3'lük kısmında yer alacağı tahmin edilmektedir.

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