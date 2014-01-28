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Servet Ödemeyin!

28.01.2014 - 18:05 | Son Güncelleme:

Binlerce çeşit parfüm bir tıkla kapınızda!

Türkiye’nin en büyük online açık parfüm mağazası olan Parfümevi, internetten satış yöntemi ile binlerce çeşit parfümü Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerin ayağına götürüyor. Parfümevi, öncelikli olarak ürün çeşitliliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilen çok satılan parfümlerden, artık piyasada bulmakta zorlandığınız eski parfümlere ve hatta açık parfüm çeşitleri arasında görmeye alışkın olmadığınız niş parfümlere kadar, eski ve yeni binlerce çeşit açık parfümü tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Tıklayın, kokunuz kapınıza gelsin!

parfumevi.com.tr sitesindeki ürünler, cazip fiyatları ve kalıcılıklarının yanı sıra değişik ve ilgi çekici renklerdeki güzel ambalajları ile de göz kamaştırıyor. Kalite ve kalıcılığı ilke haline getirmiş Parfümevi, müşteri memnuniyetine de çok önem veriyor. Müşterilerine vade farksız 3 taksit imkânı sunan Parfümevi’nden yapacağınız 30TL üzerindeki alışverişlerinizde ücretsiz kargo avantajından da yararlanabiliyorsunuz. 7 gün içinde iade garantisi ise müşteri memnuniyetinin esas olduğunun en iyi göstergesi.

Hesaplı, kaliteli, kalıcı ve marka
Parfümevi, aslında açık parfüm kavramını bir adım daha ileri götürerek müşterilerine benzer koku ve uygun fiyatın ötesinde kaliteli ambalaj ve geri iade garantisini de içeren geniş yelpazeli bir marka sunuyor: SIMILAR

Önce tıkla, Sonra fısla!

Sevdiğiniz, vazgeçemediğiniz, merak ettiğiniz, denemek istediğiniz, bunun açığı var mıdır acaba dediğiniz bütün kokular Parfümevi’nde alıcısını bekliyor. Üstelik yeni çıkan parfümler için standart 50Ml’lik ambalajın yanında, gönül rahatlığıyla deneyerek karar verebilmeniz için 2Ml’lik tester ambalaj seçeneği de bulunuyor.

Ünlü modacı Karl Lagerfelt’in dediği gibi, “Koku, hayatın anlarını yeniden hayata geçirir.” Parfümevi, hayatınızı anlamlı kılan anlara, akıllarda kalacak bir imza atmanızı sağlayacak kokuları seçmeniz için bu adreste sizleri bekliyor.

Çiçeksi, baharatlı, pudralı, kışkırtıcı, cezbedici, romantik, floral, fresh… Sizin kokunuz hangisi?

Hemen tıkla.


Bu bir ilandır.


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