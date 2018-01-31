Sertifika yurt dışında da geçerli

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü, kişisel gelişim eğitimleri ve organizasyonel dönüşüm danışmanlığı hizmetlerini sunan Dale Carnegie Training Türkiye lisansörü DC Akademi ile önemli bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliği ile Dale Carnegie tarafından tüm dünyada uygulanan Generation Next Programı, Yeditepe Üniversitesi’nde, 2017-2018 akademik yılında hayata geçirildi.

Dale Carnegie’nin İş Odaklı Kişisel Kişisel Gelişim Programı (DCC-Dale Carnegie Course) uzun yıllardır tüm dünyada erişkin eğitiminde kullanılıyor. Dale Carnegie Akademi’nin en çok uyguladığı programlardan olan Dale Carnegie Course’un gençler için tasarlanmış versiyonu Generation Next ise geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlandı. Program ABD’nin yanı sıra Güney Afrika, Tayvan, Suudi Arabistan gibi 90 ülkede yaygın olarak kullanılıyor.

Generation Next Programı, gençlerin iş dünyasına yönelik kişisel gelişimlerini desteklerken onların iş hayatına bir adım önde başlamasını sağlıyor. Program çerçevesinde öğrencilere iş hayatında başarılı olmanın beş anahtarı olan; özgüveni arttırmak, insan ilişkilerini geliştirmek, iletişim, liderlik becerilerini geliştirmek ve olumlu tutumu koruyarak stresi yönetiminin püf noktaları konularında eğitimler veriliyor.

Öğrenciler Mülakatla Seçiliyor

Generation Next, başvuran 500 öğrenci arasından, titizlikle yürütülen mülakatla seçilen 50 kişiyle gerçekleştiriliyor. Programda birinci dönem; “Özgüveni Artırmak”, “Tüm Potansiyeli Ortaya Çıkarmak”, “İnsan İlişkileri Şampiyonu Olmak”, “İlişkileri Geliştirmek”, “Hazırlıksız Durumlarla Başa Çıkmak” ve “Esneklik”; ikinci dönem ise “Stresin Farkına Varmak”, “İlham Vermek, Anlaşmazlığı Anlaşmaya Çevirmek”, “Coşkunun Farkına Varmak”, “Takdir ve Çevremizdekilerin Kuvvetli Yönlerine Odaklanmak” başlıklı eğitimler veriliyor.

2017-2018 akademik yılı sonunda Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi’nden ilk mezunlarını verecek olan Genaration Next Programı, öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmesinin yanı sıra özgüven kazanmalarını da sağlıyor. Sorumluluk alma, kriz çözme ve baskı altında iş ilişkilerini nasıl yöneteceklerini de içeren eğitim programı, öğrencilere iş hayatında başarılı olmanın anahtarını veriyor.

Sertifika Yurt Dışında da Geçerli

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürü Duygu Halifeoğlu, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak ve iş hayatında ön plana çıkmalarını sağlamak için gerçekleştirilen bu programın çok faydalı olacağını belirterek “Öğrencilerimizin profesyonel yaşama hazırlık aşaması ve kendilerini sektörde güçlü hissetmeleri bizim öncelikli amaçlarımızdan bir tanesi. Bu sebeple öğrencilerimize uluslararası standartta kaliteli eğitim vermeye her zaman öncelik verdik. Bu yıl Dale Carnegie Training ile gerçekleştirdiğimiz eğitim işbirliği sayesinde Generation Next Programı ile öğrenci ve mezunlarımızın yurtdışında da geçerliliği olan eğitim sertifikası almalarını sağlayarak sektörde fark yaratacak Yeditepelilerin yetişmesine katkıda bulunduk. Bizim için de yeni olan bu eğitim modelinin öğrenci ve mezunlar tarafından beğenilmesi, faydanın öngörülebilir olmasını sağladı ve bu model ile devam etmemiz gerektiğinin göstergesi haline geldi.” dedi.